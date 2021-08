Cristina Parodi pubblica una foto di suo figlio: “Detesti essere fotografato”

Cristina Parodi mostra su Instagram uno scatto del figlio: conosciamo meglio Alessandro Gori, secondogenito della giornalista.

Il suo sorriso e la sua classe sono inconfondibili: da anni Cristina Parodi in tv è sinonimo di garbo, eleganza e discrezione. Nata ad Alessandria il 3 novembre del ’64, la giornalista che faceva parte della squadra originaria del TG5 di Enrico Mentana è oggi anche una conduttrice tv molto apprezzata.

Leggi anche—————->>>Cristina Parodi quanto guadagnava a Domenica In? La cifra che lascia tutti di stucco

L’abbiamo vista infatti al timone di programmi importanti come Verissimo, La Vita in diretta, Domenica In, solo per citarne qualcuno. Riguardo alla sua vita privata, Cristina è felice accanto a suo marito Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, che ha sposato nel 1995. La coppia ha tre figli: Benedetta, Alessandro e Angelica. Qualche giorno fa, la Parodi ha pubblicato sul suo seguitissimo profilo Instagram una foto del figlio che ha compiuto 24 anni, l’avete vista?

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Cristina Parodi, avete visto la foto di suo figlio? Il dettaglio non passa inosservato

Capelli lunghi legati, una leggera barba e look alternativo, Alessandro Gori è nato il 20 agosto del 1977. Tre giorni fa ha festeggiato quindi il suo 24esimo compleanno. Per l’occasione, la mamma gli ha dedicato parole bellissime.

Leggi anche—————–>>>Cristina Parodi, spunta un ‘clamoroso’ retroscena: non l’aveva mai detto prima, incredibile

Nella didascalia alla foto che ritrae il giovane in primo piano, Cristina Parodi ha descritto le caratteristiche che lo rendono così unico ai suoi occhi: “Detesti essere fotografato , non ami vestirti come gli altri e hai un inspiegabile avversione a tagliarti i capelli in compenso adori la natura , la musica e cantare anche se sei l’unico stonato della famiglia… Ma hai talmente tante qualità dentro , tanto entusiasmo e tanta luce che da 24 anni anni rendi la mia vita migliore , ogni giorno che ho la fortuna di averti vicino (e purtroppo sono sempre troppo pochi, ma è giusto così).

Laureato in Scienze Ambientali e Naturali, Alessandro somiglia molto alla sua mamma, avete notato? Sono davvero molto simili nello sguardo ed entrambi bellissimi!