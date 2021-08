Fabio Cannavaro ci mostra il ristorante che sceglie quando è a Capri: lo conoscete?

Fabio Cannavaro a Capri non poteva non fotografare il nome del suo ristorante preferito. Il celebre ex calciatore napoletano, oggi allenatore in Cina, si trova nella bellissima isola campana: pochi giorni fa ha scattato un selfie con il nome di un celebre ristorante caprese. Capito già quale?

Fabio Cannavaro è andato a cena da ‘Paolino’, il ristorante più famoso dell’isola. In questo magnifico ed esclusivo posto si mangia sotto un tetto di limoni: la vera cucina caprese in una location da sogno si trova da Paolino. VIP di ogni parte del mondo, una volta a Capri, hanno cenato lì: parliamo di nomi famosi in tutto il mongo come Steven Spielberg, Bruce Willis, Demi Moore, Giulia Roberts, Elton John, Ferrari, Dolce e Gabbana…

Poche sere fa anche Fabio Cannavaro si è regalato una serata da sogno da Paolino, ecco la foto pubblicata sul suo canale Instagram: