Fisico da urlo, ma come fa? La dieta di Jennifer Lopez, cosa mangia per essere così

Fisico da urlo, ma qual è la dieta di Jennifer Lopez? Cosa mangia per essere così, all’età di 52 anni.

Nelle ultime settimane è nell’occhio del ciclone per via dell’inaspettato ritorno di fiamma con Ben Affleck, ma Jennifer Lopez è da sempre una delle star più amate ed apprezzate in tutto il mondo. Per il suo innegabile talento, ma anche per la sua bellezza. Che lascia senza fiato: all’età di 52 anni, la cantante sfoggia un fisico da urlo. In tanti si saranno chiesti come fa?

Ebbene, come si può immaginare, la forma fisica di J LO è il risultato di uno stile di vita sano e, ovviamente, di una dieta rigorosa. Siete curiosi di scoprire cosa mangia la meravigliosa artista? Ecco alcuni segreti svelati in un articolo di Grazia di qualche tempo fa, che ha riportato la dieta della Lopez pubblicata su Peolpe.

La dieta di Jennifer Lopez: cosa mangia l’amatissima star per mantenersi in forma

Come fa J LO ad essere così perfetta a 52 anni? In quanti ce lo siamo chiesti, soprattutto dopo aver visto i recenti scatti in costume della star. Un fisico da urlo, che fa invidia alle ventenni. Cosa c’è dietro? Ovviamente, uno stile di vita sano e la combinazione tra allenamento e dieta. Ma cosa mangia nello specifico?

Secondo quanto riportato da People, J Lo non salta mai la colazione, dove di solito sceglie uno smoothie con fragole, mirtilli, lamponi, yogurt greco, miele, succo di limone e ghiaccio. Uno dei segreti di Jennifer, inoltre, sembra essere quello dello snack tra un pasto e l’altro: dei veri e propri spuntini mattutini e pomeridiani, con frutta e verdura o noci.

Il pranzo di J Lo è decisamente leggero: salmone o spigola, con contorno di broccoli, zucchine o peperoni, da mangiare in pinzimonio. L’alternativa al pesce è l’insalata: la preferita della star è al cavolo nero e formaggio. Raramente, Jennifer accompagna l’insalata con proteine magre come pollo o uova.

Ma apriamo il discorso cena, che per la Lopez deve consumarsi il prima possibile, per favorire la digestione. Anche qui, cibi semplici ma nutrienti, come petto di pollo grigliato, cavoletti di Bruxelles o patate al forno. Come alternativa al pollo, la Lopez sceglie un’altra fonte di proteine.

Un altro segreto della star? Bere tantissima acqua ( almeno sette bicchieri al giorno), ma niente alcolici o caffé. Anche se è in giro o al ristorante con gli amici, J Lo ordina sempre cibi salutari! Ma tutti vi starete chiedendo: la star si concede ogni tanto uno sgarro?

Ebbene la risposta è si. Lo strappo alla regola è rappresentato dai dolci, di cui la Lopez sembra essere molto golosa. Il suo sgarro preferito? I cookie, i famosi biscotti americani con gocce di cioccolato.