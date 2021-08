Joe Bastianich, chi è sua moglie e come va il loro rapporto? Tutti i retroscena

Avete mai visto la moglie di Joe Bastianich? Chi è e scopriamo quali sono tutti i retroscena sul loro rapporto.

Imprenditore, personaggio televisivo, cantante statunitense, attivissimo nel mondo della ristorazione, Joe Bastianch è oggi molto famoso e sicuramente amatissimo. Dal 2012 al 2019 abbiamo avuto modo di conoscerlo, grazie al ruolo di giudice in Masterchef Italia.

Ma non si è fermato assolutamente qui, e abbiamo avuto il piacere di vederlo in numerose altre trasmissioni. Della sua carriera professionale conosciamo abbastanza, perchè, come abbiamo detto, è famosissimo, ma anche della sua vita privata conosciamo tutto? Avete mai visto sua moglie? E’ bellissima.

Joe Bastianich, chi è sua moglie e qual è il loro rapporto: i retroscena

Joe Bastianich è un imprenditore, un personaggio televisivo e un cantante, ed è, come sappiamo, attivissimo nel campo della ristorazione. Per quanto riguarda la sua vita privata, è sempre molto riservato. Sappiamo che sua moglie è Deanna Damiano e vive insieme a lei a New York, con i tre figli, Olivia, Miles ed Ethan.

Una donna bellissima, dobbiamo ammetterlo. Sono sposati dal 1995. Deanna sembra essere molto riservata, non ha mai rilasciato interviste, e non ha mai partecipato a programmi televisivi. Come raccontato da Bastianich, sua moglie è sempre stata al suo fianco, aiutandolo. Durante il periodo complicato della fondazione del primo ristorante a Manhattan, ha lavorato e sostenuto suo marito.

Il famosissimo imprenditore, parlando del suo rapporto con Deanna, ha spiegato che le difficoltà sono presenti, come in ogni coppia. Difficoltà riscontrate in particolar modo per il rapporto a distanza creato, a causa degli impegni di lavoro di Joe. A Verissimo, l’imprenditore ha anche raccontato un retroscena inaspettato. Ha svelato che sua moglie l’avrebbe cacciato di casa, tempo fa, per un litigio, insieme al cane. Problemi che, sappiamo, non mancano nelle coppie.