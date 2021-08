Matrimonio a Prima Vista, per tutti erano la coppia più bella: cosa è successo dopo il programma? Non indovinereste mai.

Un programma che sta facendo impazzire i telespettatori di tutto il mondo. Si, perché Matrimonio a Prima Vista più che una trasmissione tv, è un vero e proprio esperimento sociale. Un esperimento attraverso il cui alcuni single si ritrovano all’altare con dei perfetti sconosciuti! Proprio così, ma non abbiate dubbi: i matrimoni sono reali e la coppia dovrà vivere da marito e moglie per un periodo di tempo. Solo al termine di questo percorso, i protagonisti potranno decidere se continuare la vita insieme o chiedere il divorzio. Di quale coppia vi parliamo oggi?

LEGGI ANCHE —->Si sono sposati a Matrimonio a prima vista: oggi sono ancora insieme ed hanno un bambino, incredibile!

Tra loro sembrava essere nata una vera e propria favola: per molti erano la coppia più bella della loro edizione. Cosa è successo al termine del programma? Sono ancora uniti o hano deciso di annullare il matrimonio? Ecco tutti i dettagli.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Per tutti la coppia più bella di Matrimonio a Prima Vista: stanno ancora insieme dopo il programma? Ecco cosa è successo

Matrimonio a Prima Vista è un vero e proprio successo. E non solo in Italia! Il format è in onda in tantissimi Paesi, tra cui l’Australia, dove il titolo della trasmissione è Married at the first sight. La versione australiana del programma è trasmessa anche da noi su Sky e i telespettatori si sono appassionati molto alle storie dei protagonisti. Come quella di Aleks e Ivan, una delle coppie più amate in assoluto. I due sembravano essere davvero anime gemelle, tanto che Ivan era stato definito da Aleks “la sua versione maschile”.

Sembrava essere nato l’amore, ma per la coppia ( come per la maggior parte di quelle che partecipano!) non c’è stato lieto fine. “Ivan ed io siamo due persone completamente differenti”, ha dichiarato la sua ex moglie, ammettendo che però i due sono in rapporto civili e che c’è rispetto tra di loro.

E voi, avete mai seguito questo programma? Quale coppia vi piace di più?