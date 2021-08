Primo Appuntamento, sapete qual è il ristorante dove avvengono i primi ‘incontri al buio’? Vi sveliamo ogni dettaglio in merito alla location scelta dal programma.

Flavio Montrucchio è il ‘re di cuori’ di Real Time: il celebre conduttore televisivo ed attore italiano è il volto principale di ‘Primo Appuntamento’, il programma in onda su Real Time e su Discovery + che permette a single di trovare la propria anima gemella. In ogni episodio due persone che decidono di partecipare allo show si incontrano per la prima volta a cena. Scatterà la scintilla sin da subito oppure non ci saranno affinità? Molti telespettatori si sono appassionati al programma ed in molti sono curiosi di scoprire in quale ristorante si svolgono le ‘cene al buio’, i primi incontri. Siamo qui per svelarvi il nome della location!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Primo appuntamento, qual è il ristorante che vediamo in tv e dove si trova

In quale ristorante si svolgono gli incontri tra i protagonisti di ‘Primo Appuntamento’? Il programma trasmesso su Real Time e condotto da Flavio Montrucchio tiene migliaia di telespettatori incollati alla tv curiosi di conoscere ogni dettaglio!

Leggi anche Flavio Montrucchio ed Alessia Mancini, spunta fuori un retroscena incredibile: è successo la prima volta che si sono visti

In molti sono curiosi di conoscere i dettagli della location! Attraverso il web abbiamo scoperto che il ristorante scelto per le riprese e per le ‘cene al buio’ di Primo Appuntamento è Geco! Si trova a Roma, nel quartiere EUR della capitale, ed è un ristorante molto amato dagli abitanti del posto: presenta ricette gustose e particolari! Dalle recensioni del posto scopriamo che per molti si tratta di un ristorante unico ed incantevole: “Cibo di qualità e servizio davvero gentile”.

Leggi anche Primo appuntamento, clamoroso colpo di scena: avete visto cosa è successo? Tutti lo hanno notato