Ne Il Segreto ha interpretato Severo Santacruz: com’è oggi l’attore, dopo la fine della soap opera.

Otto anni e tantissimi episodi hanno fatto parte della soap opera Il Segreto. I telespettatori sono rimasti incantati dalla trama. Ogni puntata è stata accolta da un seguito incredibile, e proprio per questo la chiusura ha creato non poco dispiacere.

La telenovela ha chiuso i battenti con una ultima puntata del tutto inaspettata, andata in onda proprio nel maggio di quest’anno. Anche se, come sappiamo, in Spagna, ha avuto inizio con qualche anno di anticipo e la chiusura è avvenuta l’anno scorso. Tanti, tantissimi personaggi hanno fatto parte della soap. Da Pepa, Tristan, Donna Francisa, Raimundo, Emilia, Alfonso, tutti hanno lasciato il segno. Ricordate Severo Santacruz? Ve l’abbiamo mostrato in foto, l’attore che ha interpretato questo personaggio è Chico Garcìa. E’ entrato nella soap nel 2014, ed è stato presente fino al 2019. Per caso, avete mai visto l’attore fuori dal set? Resterete spiazzati a vederlo!

Era Severo ne Il Segreto: com’è oggi l’attore, dopo la fine della soap opera

Il Segreto è una soap opera spagnola che abbiamo potuto vedere in Italia dal 2013 al 2021. In Spagna, ha avuto inizio con qualche anno di anticipo. La prima stagione ha visto al centro dell’attenzione la storia di Pepa. Arrivata a Puente Viejo ritrova suo figlio Martin. Proprio qui, si innamora di Tristan, figlio di Donna Francisca, donna forte e senza scrupoli.

Dopo la morte dell’uomo, la trama si è concentrata sulla vita e sulle avventure di altri bellissimi personaggi, dando spazio, ogni volta, a una storia diversa. Ricordate il personaggio di Severo Santacruz? A interpretarlo è stato l’attore Chico Garcìa. Nella soap era così, ma eccolo fuori dal set:

Che dire, l’attore è praticamente uguale, tranne qualche piccolo dettaglio, come, per farne un esempio, l’abbigliamento. Infatti, ne Il Segreto, vestiva con abiti adatti. Garcìa è divenuto famosissimo a livello televisivo grazie al ruolo di Severo, e quindi, esattamente dal 2014.