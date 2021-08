E’ la star de Il Segreto, ma ricordate dove l’abbiamo già visto in passato? Ha fatto parte di una famosa serie televisiva.

Mario Martìn è un amatissimo attore spagnolo divenuto famosissimo grazie al ruolo di Padre Anselmo ne Il Segreto. La telenovela ha avuto un successo tanto forte quanto incredibile, e per questo, anche gli attori presenti nel cast hanno potuto godere di questa grande fama.

Martìn ha fatto parte della serie fin dall’inizio della sua messa in onda, ma il suo personaggio, è andavo via prima della sua conclusione. Infatti, Il Segreto, per noi, ha chiuso i battenti quest’anno, mentre in Spagna, l’anno scorso. L’attore che ha interpretato Don Anselmo, però, aveva già raggiunto il successo qualche anno prima: per caso, ricordate dove l’abbiamo visto?

Era Don Anselmo ne Il Segreto: ricordate dove l’abbiamo già visto? Impossibile dimenticare

Il Segreto è una soap opera spagnola che ci ha accompagnato per circa otto anni, dal 2013 al 2021. Quest’anno ha chiuso i battenti, con una puntata finale, in prima serata, che ha spiazzato proprio tutti. Nella telenovela, tutti i personaggi hanno lasciato il segno.

Ricordate, vero, Don Anselmo? Sacerdote di Puente Viejo, sempre pronto a supportare. Molte volte, ha trovato il pericolo sulla sua strada. Ebbene, l’attore che ne ha vestito i panni è Mario Martìn. Il successo è arrivato forte grazie, appunto, a questo ruolo ne Il Segreto, ma, forse, non tutti ricordano, che in passato ha fatto parte di una famosa serie tv.

Ricordate dove l’abbiamo tanto amato e seguito? Mario Martin è stato travolto dalla popolarità grazie a Paso Adelante. Nella serie era Roman, il papà di Lola, personaggio interpretato da Beatriz Luengo. Adesso, l’avete riconosciuto, vero? Impossibile dimenticarlo!