Uomini e Donne, “Peso 92 chili, mi piace mangiare”: senza freni si racconta al pubblico

L’aumento di peso per lei non è un problema: l’ex protagonista di Uomini e Donne ne parla a Fanpage e mette le cose in chiaro.

E’ stata una delle protagoniste più amate dal pubblico di Uomini e Donne: bella come il sole, sincera e spontanea, conquistò tutti quando, nel 2014, seduta sul trono del programma di Maria De Filippi, cercava l’anima gemella.

Un percorso il suo ricco di emozioni, che si concluse con la scelta di Emanuele Trimarchi anche se poi la storia tra i due terminò quasi subito dopo l’uscita dal dating show. Avrete certamente capito che parliamo di Anna Munafò, bellissima siciliana nata a Milazzo il 4 aprile 1986, classificatasi seconda a Miss Italia 2005.

Dopo essere arrivata ad un passo dal matrimonio col personal trainer Matteo Milioti, anche questa relazione terminò e dopo la grande delusione, Anna ha finalmente trovato l’uomo della sua vita in colui che oggi è suo marito, Giuseppe Saporita. La coppia ha un figlio, nato l’anno scorso. Alcuni mesi fa, l’ex tronista aveva scritto in un post su Instagram di essere aumentata di ben 28 chili durante la gravidanza ma che per lei il peso non rappresenta assolutamente un problema nonostante qualche critica inopportuna. Un messaggio sicuramente positivo, che vuole essere d’aiuto a molte donne che magari si sentono a disagio con dei chili in più.

Dell’argomento Anna ha parlato anche in un’intervista a Fanpage, esprimendo in modo molto lucido il suo pensiero.

Uomini e Donne, “Quello che dicono gli altri non mi interessa”: l’ex tronista parla del suo peso

Con molta maturità e saggezza, la Munafò ha parlato a Fanpage del suo peso, sicuramente al di fuori dei canoni che siamo soliti vedere sui social e in tv, ma con cui lei riesce a vivere serenamente. Che poi è l’unica cosa che conta.

“Se vuoi ti dico anche quanto peso: 92 chili e sono alta 1,76 m. Da un anno e mezzo, apro l’armadio e non mi entra nessuno dei vestiti che ho – ammette l’ex tronista – Psicologicamente mi rifiuto di comprare indumenti della taglia attuale, perché penso che se ho tutto di una taglia più piccola, allora devo dimagrire. Ma niente, non funziona. I chili si prendono e si perdono. Non mi giustifico dicendo di essere ingrassata per via della gravidanza. Quei chili ce li ho perché mi piace mangiare. L’importante è che io sia in salute e stia bene con me stessa. Quello che dicono gli altri non mi interessa“.

Discorso da applausi, siete d’accordo? Brava Anna!