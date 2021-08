William Petersen, malore sul set: come sta l’attore di CSI

William Petersen, malore sul set: come sta l’attore, noto per il ruolo di Gil Grissom in CSI.

Malore sul set per William Petersen, l’attore noto soprattutto per il ruolo di Gil Grissom in CSI. È accaduto lo scorso venerdì, 20 agosto, mentre l’attore 68 enne era sul set di CSI Vegas, uno spin off della popolarissima serie poliziesca CSI – Scena del crimine. Durante le riprese, l’attore si è sentito male e ha chiesto al regista di fermarsi. Poco dopo, è stata chiamata un’ambulanza per precauzione e Petersen è stato trasportato in ospedale.

LEGGI ANCHE —->Difficile riconoscere l’attore fuori dal set: in Pirati dei Caraibi Barbossa è stato fondamentale

A confermare la notizia è stato il portavoce dell’attore, a Tmz, rassicurando tutti sulle sue condizioni di salute. In seguito, maggiori dettagli.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

William Petersen, malore sul set per l’attore di CSI: cosa è successo e come sta

Grande paura per i fan di William Petersen, il Gill Grissom di CSI. L’attore ha avuto un malore durante le riprese di uno spin off della celebre serie tv poliziesca ed è stato portato in ospedale. Fortunatamente, però, non si è trattato di nulla di grave. Secondo quanto riportato dal suo portavoce, l’attore si sarebbe ripreso e l’ambulanza è stata chiamata solo in via precauzionale. A causare il malore a Petersen è stata l’eccessiva stanchezza.

Ecco le parole dell’ufficio stampa dell’attore, apparse su Peolpe Magazine: “Il ricovero è stata una misura precauzionale. Il malore è stato causato dalla stanchezza dovuta a una tabella di marcia, per quanto riguarda le riprese, lunga ed impegnativa”. L’attore sarebbe stato già dimesso, anche se si sta concedendo una meritata pausa per riprendersi al meglio prima di tornare al lavoro.

I fan possono tranquillizzarsi: il mitico Gill Grassom tornerà presto sul piccolo schermo. Lo spin off CSI Vegas debutterà su CBS ad ottobre del 2021 e sarà la quinta serie dell’universo CSI. E voi, avete mai visto questo telefilm?