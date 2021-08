Brave and Beautiful, anticipazioni turche: è incinta! Ora cosa accadrà? Gli spoiler sulle prossime puntate della serie tv.

È una delle serie più avvincenti degli ultimi tempi. Parliamo di Brave and Beautiful, la soap opera turca in onda tutti i giorni su Canale 5, intorno alle ore 15. Una storia ricca di intrighi e di colpi di scena, durante la quale nasce il tormentato amore tra Cesur e Suhan. Come finirà tra loro? Lo scopriremo più avanti… Nel frattempo, le anticipazioni delle puntate turche ci rivelano qualcosa di davvero sconvolgente. Se non temete spoiler, continuate a leggere!

Uno dei personaggi principali della serie scoprirà di essere incinta e…cambieranno le carte in tavola! Scopriamo i dettagli di questa anticipazione.

Brave and Beautiful, anticipazioni turche: scoprirà di essere incinta, clamoroso colpo di scena

Tra i personaggi più ambigui di Brave and Beautiful c’è senza dubbio lei, Cahide Korludag. La cognata di Suhan ha dimostrato sin dall’inizio di essere disposta davvero a tutto per ottenere quello che vuole. Anche a fingere una gravidanza, dicendo a tutti di aspettare un figlio dal marito Korhan, con la complicità di Hulya. Ebbene, sta per accadere qualcosa che sconvolgerà tutto.

In seguito ad un malore per una presunta intossicazione, Cahide sarà portata in ospedale. La donna farà di tutto per non farsi visitare per non far emergere la bugia sulla gravidanza, ma ecco il colpo di scena. Proprio quando era pronta a confessare tutto al marito durante l’ecografia, ecco che che si scoprirà che Cahide è davvero incinta! Una notizia che sconvolgerà la donna, che inizialmente eviterà di essere scoperta, ma dovrà fare i conti con alcuni problemi. Cahide è incinta da soli due mesi e non da sei, come tutti sanno, e inoltre che fine farà ora Hulya e il bambino che ha in grembo?

Insomma, la trama si infittisce e noi non vediamo l’ora di scoprire cosa accadrà! Restate collegati per scoprire tutte le novità delle prossime puntate.