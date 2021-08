Chiara Ferragni si confessa ai follower: “Vedo uno psicologo una volta a settimana”, l’ha rivelato soltanto adesso.

Chiara Ferragni è senza dubbio la regina delle influencer. Il suo canale instagram conta di ben 24 milioni di follower. E’ diventata una vera e propria icona per i suoi fan che, come sappiamo, la seguono giorno per giorno. Insieme a Fedez, ci fa ridere e divertire, e gli episodi particolari tra marito e moglie non mancano mai.

Ma nelle ultime ore, l’imprenditrice digitale, rispondendo ad alcune domande dei suoi follower, ha confessato di recarsi dallo psicologo una volta a settimana. Ma entriamo nei dettagli delle sue parole e vediamo cosa ha raccontato la Ferragni.

“Vedo da uno psicologo una volta a settimana”: Chiara Ferragni a cuore aperto

Imprenditrice digitale di successo, Chiara Ferragni è una delle influencer più amate e apprezzate in tutto il mondo. E’ riuscita a creare un impero alle sue spalle, grazie a talento, curiosità, creatività e tanto impegno.

Le sue storie, possiamo solo immaginare quante visualizzazioni possano raggiungere, dato che, come abbiamo già accennato, il suo profilo instagram ha raggiunto la soglia dei 24 milioni di follower. E proprio ai suoi fan, nelle ultime ore, attraverso il box delle domande, ha confessato di aver avuto il coraggio di affrontare le sue insicurezze. Ma proprio qui, ha raccontato di avere ancora oggi ansia, e di essersi fatta un grande regalo, quello di andare dallo psicologo.

“Ho fatto tanto lavoro su me stessa, ho cercato sempre di affrontare le mie paure… Negli ultimi tre anni mi sono poi fatta uno dei regali più grandi per capirmi: vedo uno psicologo una volta alla settimana, esperienza che consiglio a tutti. Se ho mai sofferto di ansia e attacchi di panico? Sì, ansia anche ora, in certi momenti… “, ha scritto Chiara in risposta ad alcune domande dei suoi follower. Come riportato dall’influencer, negli ultimi tre annni ha deciso di farsi un regalo e di andare da uno psicologo e quando si ritrova a vivere momenti di ansia, cerca di concentrarsi sul suo lavoro o su altre esperienze.