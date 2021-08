Riuscite a riconoscerla? E’ l’attrice della soap opera Una Vita: lo scatto social lascia senza fiato.

Una Vita è una telenovela spagnola trasmessa dal 2015 al 2021 in Spagna e in Italia è iniziata nello stesso anno, ed è ancora in corso. Dalla prima puntata ad oggi, il successo ha completamente avvolto la soap opera. Ambientata agli inizi del ventesimo secolo, si concentra sulle storie di varie famiglie e sul gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias.

Siamo arrivati alla quinta stagione, in Spagna la soap è giunta, invece, alla settima, ancora inedita per noi insieme alla sesta. Tantissimi personaggi vi hanno fatto parte e li ritroviamo ancora oggi, incamminarsi nel quartiere ormai divenuto famosissimo. Ovviamente, sono interpretati da attori eccezionali. In alto vi abbiamo mostrato la foto social di una delle attrici di Una vita: riuscite a riconoscerla così?

E’ l’attrice di Una vita: riuscite a riconoscerla in questo scatto social?

Dai primissimi personaggi alle new entry, tutti hanno lasciato il segno. Proprio come l’attrice che vi abbiamo mostrato in foto. Questo, certo, è uno scatto social, reso noto sul suo seguitissimo profilo instagram. Osservate con attenzione, guardandola così, avete capito chi è? Ebbene sì, Silvia Marty nella soap opera Una vita interpreta Soledad Lopez.

E’ bellissima, non trovate? L’attrice viene accolta sempre da tantissimi complimenti. Ma ricordate dove ha ottenuto la forte popolarità? Era il 2002 e Silvia appariva nella famosissima serie televisiva spagnola Paso Adelante, nel ruolo di Ingrid Munoz.