Difficile riconoscere l’attrice così, l’abbiamo vista proprio nella soap opera Il Segreto.

I social fanno parte della nostra quotidianità, e non riusciamo a farne a meno. Anche solo aprire e visualizzare, sono atti che sono diventati per noi meccanici. Ovviamente, al centro dell’attenzione sono sempre i personaggi del mondo dello spettacolo.

I loro profili sono seguiti da migliaia e migliaia, se non addirittura, milioni di follower. Questi sono sempre attenti, pronti a recuperare le informazioni del proprio personaggio preferito. Anche l’attrice che vi abbiamo mostrato in foto ha un canale social seguitissimo. Spesso, rende noti scatti particolari e molto belli, come questo che vi abbiamo mostrato, reso noto sul suo profilo instagram. Ma l’avete riconosciuta? L’abbiamo vista interpretare uno dei personaggi più amati nella soap opera Il Segreto.

Ne Il Segreto il suo personaggio è molto amato: l’attrice è irriconoscibile così

Il Segreto è una soap opera spagnola che ci ha accompagnato per diversi anni, circa otto. Tanti anni e ovviamente tantissimi episodi abbiamo avuto il piacere di seguire. La telenovela ci ha appassionato tantissimo e scoprire della sua chiusura ha lasciato non poca amarezza.

L’attrice che vi abbiamo mostrato in foto ha fatto parte della grande famiglia de Il Segreto, lei è Aida De La Cruz. Certo, vederla così, lontano dal set, è molto difficile riconoscerla, ma il suo personaggio è amatissimo. Vi sveliamo, nella soap era una cuoca e una pasticcera molto brava e apprezzata, e a Puente Viejo aveva aperto un negozio. Adesso, siete riusciti a capire chi è? Crediamo proprio di sì!

Ebbene, l’attrice ha interpretato il personaggio di Candela: l’avete riconosciuta, vero? Questa foto è stata lei a renderla nota sul suo seguitissimo profilo instagram. Ma ovviamente gli scatti sono tantissimi e tutti davvero molto belli, proprio come la star della soap opera!