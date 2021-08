È ricchissimo ed è il fidanzato di una modella famosissima: sapete chi è?

Lui è ricchissimo ed è il fidanzato di una modella molto famosa in Italia: avete capito di chi si tratta? Ve lo diciamo di seguito

L’uomo nella foto è il fidanzato di una modella super famosa in Italia. Lei è un’influencer di successo ed è seguitissima sui social, soprattutto su Instagram. La ragazza si è fidanzata con un esponente di un ricca famiglia italiana. Non avete ancora capito di chi si tratta? Vi sveliamo di seguito la sua identità.

Ricchissimo e fidanzato con una modella famosissima: chi è

Se non fossero bastati gli indizi che vi abbiamo dato sopra, adesso vi sveliamo l’identità del ragazzo nella foto. Lui è Carlo Beretta e, oltre ad essere il figlio di un importante famiglia italiana, è anche il fidanzato di Giulia De Lellis, modella ed influencer di successo.

Carlo è nato a Brescia ed è l’unico figlio di Umberta Gnutti Beretta e Pietro Gussalli Beretta, una delle famiglie più facoltose d’Italia. Il capostipite della famiglia Beretta, infatti, è Bartolomeo Beretta, fondatore dell’omonima fabbrica di armi.

Carlo ha frequentato la “The British School of Milan – Sir James Henderson” a Milano ed in seguito ha conseguito un baccellierato internazionale per l’ammissione all’università in Svizzera, presso l’Institut Le Rosey. Infine si è laureato nel 2019 alla Bocconi di Milano in Economia aziendale e manageriale.

Il rampollo della famiglia pare abbia scelto di non lavorare nella loro fabbrica. La sua prima esperienza nel mondo del lavoro è stata come stagista presso l’Accademia militare degli Stati Uniti a West Point.

Il giovane Beretta ha fatto parlare di sé soprattutto sulle pagine dei settimanali rosa. Prima di Giulia De Lellis, infatti, pare sia stato fidanzato con la modella brasiliana Dayane Mello e con Sara Soldati, modella ed ex concorrente del Grande Fratello Vip.