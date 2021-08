Ha interpretato il personaggio di Blair in Gossip Girl: sapete chi è suo marito? E’ un attore famosissimo e amatissimo.

Gossip Girl è una serie televisiva statunitense che ha appassionato grandi e piccini. In Italia è stata trasmessa su Italia 1 dal 2009 al 2014. Racconta le vicende di un gruppo di giovani ragazzi residenti nell’Upper East Side di Manhattan ed è incentrata su Serena Van Der Woodsen, una delle ragazze più popolari.

La giovane tornata dopo una lunga assenza a Manhattan, non sembra essere la stessa. La notizia del suo cambiamento si diffonde velocemente, grazie a una misteriosa blogger di cui nessuno conosce l’identità, Gossip Girl. Una delle protagoniste di questa bellissima serie è stata Blair, vecchia amica di Serena, arrabbiata dopo il suo ritorno, perchè partita senza dir nulla. L’attrice che ha interpretato quest’ultima è Leighton Marissa Meester. Da alcuni anni è sposata, ma sapete chi è suo marito? lo conosciamo benissimo.

Era Blair nella serie Gossip Girl: suo marito è un attore amatissimo

In Gossip Girl, la famosissima e amatissima serie televisiva statunitense, l’attrice in foto ha interpretato il personaggio di Blair Waldorf. Al ritorno di Serena, una delle ragazze più popolari nell’Upper East Side, non ne resta affatto felice. Infatti, la giovane era partita senza darle più notizie.

Ve l’abbiamo già svelato, l’attrice che ha vestito i panni di Blair è Leighton Marissa Meester. L’abbiamo tanto amata e apprezzata nella serie, ma i successi sono arrivati anche dopo. Ebbene, la star di Gossip Girl alcuni anni è sposata, e noi, conosciamo benissimo suo marito.

Proprio così, avrete ben capito. Leighton è sposata con Adam Brody, attore amatissimo, conosciuto per aver interpretato il personaggio di Seth Cohen in The O.C.: lo ricordate, vero? La coppia è insieme dal 2013, e l’anno successivo si sono sposati, per divenire genitori nel 2015. Nel 2020 hanno annunciato la nascita del secondogenito.