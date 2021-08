Joe Bastianich ospite di Fedez e Luis Sal in Muschio Selvaggio ha svelato un retroscena sulla carriera del cameriere in America che nessuno conosceva: ecco le parole.

Il famoso volto televisivo, cantante e imprenditore statunitense è molto famoso in tutto il mondo. Joe Bastianich oltre ad essere volto noto di MasterChef Italia, possiede ristoranti famosi ed amati in America ed in Italia! A Cividale del Friuli possiede Orsone, poi sparsi tra New York, Los Angeles, Westport, Newport Beach ha aperto Pizzeria Mozza, Becco e altri locali! Ospite di Fedez e Luis Sal in Muschio Selvaggio, Joe ha parlato del suo mondo, il settore della ristorazione: ha fatto una constatazione davvero incredibile! Nessuno lo sapeva.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Joe Bastianich spiega quanto può arrivare a guadagnare un cameriere con le mance in America

Joe Bastianich ospite nel podcast di Fedez e Luis Sal, Muschio Selvaggio, ha parlato del suo mondo, il settore della ristorazione. Oltre ad essere un celebre volto televisivo, Joe è un imprenditore che possiede ristoranti in America ed in Italia.

Leggi anche Joe Bastianich, chi è sua moglie e come va il loro rapporto? Tutti i retroscena

Nel corso della sua intervista con Fedez e Luis ha svelato che un cameriere con le mance in America può arrivare a cifre che nessuno avrebbe immaginato! “A me piace dare da mangiare e bere alle persone: quello è il lavoro di un cameriere. Con le mance un cameriere tra Los Angeles e New York può guadagnare 3,5,10 dollari a sera. Fai 2mila dollari alla settimana. Senza quei soldi non puoi vivere” sono le parole di Joe Bastianich a Muschio Selvaggio. Non tutti conoscevano questo particolare: la vita in questi posti costa di più dunque è giusto, come ha sottolineato il noto volto televisivo, che le mance si aggirino intorno a quelle cifre.

Leggi anche Joe Bastianich, sapete proprio tutto della sua vita? Quanti figli ha il noto giudice