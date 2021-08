Si sono sposati a Matrimonio a Prima Vista: dopo un anno e mezzo stanno ancora insieme? Ecco cosa è successo alla coppia nata in tv.

È una delle trasmissioni più amate e seguite negli ultimi anni. Si, perché Matrimonio a prima vista è una vero e proprio esperimento social, più che un programma televisivo. Alcuni single si ritrovano all’altare e devono sposare dei perfetti sconosciuti: proprio così! Solo dopo aver trascorso alcuni mesi insieme, da marito e moglie, potranno decidere se continuare la loro storia o se chiedere il divorzio. Ebbene, tantissime coppie non hanno il lieto fine e, dopo la trasmissione, decidono di annullare le nozze. Cosa sarà accaduto alla coppia di cui vi parliamo oggi?

Si sono conosciuti e sposati proprio davanti alle telecamere, durante l’edizione numero 7 del programma. Scopriamo che fine hanno fatto oggi, a distanza di un anno e mezzo dalle nozze.

Matrimonio a Prima Vista, si sono sposati durante la settima edizione: stanno ancora insieme? Ecco cosa a successo

Matrimonio a Prima Vista è un vero e proprio successo. E non solo in Italia! Il format va in onda in tantissimi Paesi del mondo ed è super seguito dai telespettatori, che si appassionano alle vicende degli sposi nati in tv. Ma quanti matrimoni continuano davvero dopo il programma? Non molti! Non quello di Vanessa Romito e Chris Nicholls, che non hanno continuato a vedersi dopo la settima edizione di Matrimonio a Prima Vista Australia (Married at the first sight). In realtà, la scintilla tra i due non è mai scoccata: Vanessa è apparsa sin da subito a disagio per via dei suoi problemi con l’acne, mentre Chris era preoccupato di parlarle dei suoi figli.

Problemi che, con l’amore, si sarebbero facilmente superati, ma tra i due non è nato nulla e non hanno potuto che lasciare l’ “esperimento” da single. E, dando uno sguardo ai loro profili Instagram, pare che i due siano ancora felicemente single entrambi.

E voi, avete seguito questa storia nata in tv? La settima edizione di Matrimonio a Prima vista Italia è attualmente in onda.