Protagonisti di ’90 giorni per innamorarsi e poi’: Elizabeth e Andrei sono ancora insieme?

90 giorni per innamorarsi e poi: Elizabeth e Andrei sono stati i protagonisti, ma oggi, sono ancora insieme? Cosa abbiamo scoperto.

90 giorni per innamorarsi è un programma televisivo statunitense che da diversi anni va avanti. Non si è fermato, perchè, si comprende, è seguitissimo, e riscontra un grande successo. Usando un visto provvisorio da fidanzati, sei stranieri arrivano negli USA per vivere con i loro partner d’oltreoceano. Le coppie devono sposarsi prima che il permesso scada, ovvero entro 90 giorni.

Risulta sempre molto difficile avere il visto, e quindi, per le coppie, oltre alle normali difficoltà, si aggiunge questo problema. Spesso, il non poter avere la sicurezza di stare insieme crea litigi molto accesi. Una delle coppie protagoniste è formata da Elizabeth e Andrei: li ricordate, vero? I due giovani si sono sposati e hanno avuto una bellissima bambina. Oggi, sono ancora insieme? Vediamo cosa abbiamo scoperto.

90 giorni per innamorarsi: dopo il matrimonio Elizabeth e Andrei sono ancora insieme?

In 90 giorni per innamorarsi li abbiamo visti scontrarsi spesso. Molte volte i litigi sono stati accesi da problematiche sorte in famiglia. Infatti, Andrei, marito di Elizabeth, ha avuto diversi scontri con il fratello della moglie, ma anche con il padre e la sorella.

La coppia si è conosciuta nel famoso programma 90 giorni per innamorarsi, e da quel momento, è iniziata una conoscenza che ha portato al matrimonio e alla nascita di una bellissima bambina. Oggi, però, la domanda che tutti ci poniamo è: Elizabeth e Andrei sono ancora insieme?

Ebbene, vi sveliamo che la bellissima coppia, sì, è ancora insieme e sono marito e moglie! Anzi, questa è una foto recentissima. I due sembrano più innamorati che mai. Su instagram, li possiamo vedere fotografati insieme in scatti meravigliosi. A quanto pare, la crisi è stata superata e l’amore è riuscito a trionfare!