Uomini e Donne, spunta il nome del nuovo tronista: è davvero lui? L’indiscrezione ha incuriosito i telespettatori del programma di Maria De Filippi.

Ci siamo! Manca davvero pochissimo alla nuova edizione di Uomini e Donne. Precisamente, la prima puntata della nuova stagione sarà registrata proprio questo pomeriggio, 24 agosto 2021. Nuova stagione che partirà lunedì 13 settembre, per la gioia dei tantissimi telespettatori che non vedono l’ora di scoprire chi saranno i nuovi protagonisti del trono classico e over.

LEGGI ANCHE —–>Uomini e Donne, “Peso 92 chili, mi piace mangiare”: senza freni si racconta al pubblico

A questo proposito, sono tantissime le indiscrezioni trapelate negli ultimi giorni. L’ultima arriva dalla blogger, Deianira Marzano, che ha pubblicato un messaggio inviatole da una follower. Un messaggio in cui si legge il nome di uno dei probabili nuovi tronisti di questa edizione. Scopriamo i dettagli su questa voce che sta facendo il giro del web.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Uomini e Donne, spunta il nome del nuovo tronista: l’indiscrezione fa il giro del web

Chi saranno i nuovi tronisti di Uomini e Donne? Sono volti completamente sconosciuti o li conosciamo già? Tra un po’ avremo tutte le risposte! La nuova stagione di Uomini e Donne partirà a breve: le registrazioni sono già iniziate! In attesa di avere notizie ufficiali, vi sveliamo cosa è emerso nelle ultime ore. Sul web è spuntato il nome di quello che potrebbe essere un nuovo tronista. Si chiama Joele, è del 1995 ed abita in provincia di Venezia. A svelarlo è la blogger Deianira, che ha pubblicato nelle sue stories l’indiscrezione inviatale da una fan.

Date un’occhiata:

Nulla di ufficiale, ovviamente, ma l’utente sembra essere davvero convinta che sarà proprio lui a sedersi sul trono più famoso della nostra tv. Non ci resta che attendere qualche giorno per conoscere ufficialmente i nuovi protagonisti della trasmissione targata Maria De Filippi. Noi non vediamo l’ora! E voi? Chi vi piacerebbe rivedere in studio?