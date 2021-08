Incredibile trasformazione per David Bolton, ha perso più di 100 chili: il protagonista del programma “Vite al limite” è irriconoscibile

Vite al limite è un reality show di successo in onda negli Stati Uniti, ma trasmesso anche in Italia su Real Time. Il reality show ha avuto un enorme successo nel nostro paese. Il programma ovviamente è seguito anche negli Stati Uniti, dove la produzione ha deciso di realizzare anche uno spin-off, “Vite al limite: e poi…”.

Il reality show segue la vita di persone definite patologicamente obese. Esse, partendo da un peso iniziale che supera sempre i 200kg, tentano di ridurre il proprio peso nel giro di un anno. In seguito, si sottopongono ad un intervento molto delicato, realizzato dal chirurgo iraniano Younan Nowzaradan.

L’uomo è divenuto famosissimo grazie al reality show statunitense. Grazie all’aiuto del dottore, molte persone riescono a ridurre il loro peso.

LEGGI ANCHE: Vite al limite, June pesava 268kg: oggi è un’altra persona, cambiamento mostruoso

Vite al limite, l’incredibile trasformazione di David Bolton

David Bolton è stato uno dei protagonisti del reality show Vite al limite, in onda negli Stati Uniti e in Italia su Real Time. David partecipò al programma insieme al fratello Benji. I due, originari del Texas, erano patologicamente obesi e la loro storia ha appassionato i telespettatori.

I due fratelli, rispettivamente di 32 e 35 anni, erano dipendenti dal cibo spazzatura dei fast food. Durante il programma hanno raccontato la loro storia che li ha portati all’obesità.

David e Benji sono arrivati nella clinica del dottor Nowzaradan con un peso che superava ampiamente i duecento chilogrammi.

I due hanno avuto un’infanzia vissuta in estrema povertà e il cibo era diventato per loro un’ancora di salvezza. I fratelli, inoltre, hanno sofferto molto per la lontananza del padre, spesso lontano per lavoro. La madre e la nonna, poi, peggioravano la situazione, riempiendo di cibo i due ragazzi.

Grazie al programma, i due sono riusciti a perdere quasi 100 kg a testa e si sono sottoposti all’intervento di bypass gastrico, che ha cambiato loro completamente la vita. Oggi, David Bolton e il fratello sono due persone completamente diverse, come dimostrano le foto pubblicate sui social.