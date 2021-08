Sul suo canale social ufficiale, Alba Parietti ha condiviso una foto di quando aveva 25 anni: com’è cambiata nel tempo? Non ci crederete mai!

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Alba Parietti. Volto di punta di tantissimi programmi televisivi di successo, la splendida conduttrice ed opinionista vanta di un successo davvero clamoroso. Badate bene, però: il suo successo non si limita affatto soltanto alla sfera professionale e lavorativa, ma si estende fino ai social dove ha un seguito davvero clamoroso. Con un profilo Instagram che conta più di 400 mila followers, la bella Alba non perde mai occasione di poter condividere col suo pubblico tutto ciò che riguarda la sua quotidianità e le sue giornate. Ma non solo. Quante volte vi abbiamo descritto scatti o video del passato con cui è solita deliziare i suoi sostenitori? Tantissime volte, avete ragione! Ebbene. Spulciando il suo profilo Instagram, ne abbiamo rintracciato un altro. E, vi assicuriamo, non possiamo affatto fare a meno di mostrarvelo.

In questo video del passato, Alba Parietti ha ben 25 anni. E, vi assicuriamo, è davvero pazzesca. Perché? Beh, guardate coi vostri stessi occhi. Non ve ne pentirete!

Alba Parietti a 25 anni, il video è pazzesco: stenterete a crederci

Sul suo canale social ufficiale, come dicevamo precedentemente, Alba Parietti è sempre molto attiva. E,soprattutto, si diletta a condividere col suo pubblico degli scatti davvero impressionanti. L’ha fatto anche qualche tempo fa. Quando non ha affatto potuto fare a meno di mostrarsi quando aveva soltanto 25 anni.

Ovviamente, ci penseremo noi a mostrarvi ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, come detto poco fa, resterete davvero impressionati quando ammirerete la sua immensa bellezza da giovane. Siete curiosi? Eccola:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti)

“Avevo 25 anni. Adoravo cantare”, ha scritto Alba Parietti a corredo di questo video che la ritrae mentre canta al Festivalbar. Avete notato, però, una cosa? Saranno anche passati anni da questo video, ma la conduttrice ed opinionista è sempre bellissima. E poi, fateci caso, è completamente rimasta identica nel tempo.

Che sia giovanissima o no, una cosa è certa: Alba Parietti è sempre magnifica. Siete d’accordo?