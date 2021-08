Beautiful, anticipazioni americane: volano schiaffi alle nozze di Steffy, colpo di scena incredibile nelle prossime puntate della soap.

35 anni di messa in onda senza alcuna interruzione: nonostante sia una delle serie più longeve di sempre, Beautiful continua a tenere incollati alla tv i telespettatori. In Italia, la soap va in onda dal ’90 e ancora oggi può contare su una vasta fetta di pubblico. Che, nelle puntate attualmente in onda su Canale 5, sta seguendo le vicende riguardanti il matrimonio di Ridge e Shauna. Ben presto, però, saranno altre nozze ad essere al centro della trama…

La sposa sarà proprio lei, Steffy Forrester, la bellissima figlia di Ridge. Come spesso accade nella soap, però, non tutto filerà liscio durante la cerimonia. Voleranno addirittura schiaffi! Ecco cosa scopriamo dalle anticipazioni Usa, tenetevi forte!

Beautiful, le anticipazioni americane: accadrà di tutto alle nozze tra Steffy e Finn

Ebbene si, Steffy convolerà a nozze ma lo sposo non è Liam Spencer. La giovane Forrester sposerà il dottor Finnegan, meglio conosciuto come Finn. Tutto sembra procedere per il meglio, finché durante la cerimonia non comparirà uno dei personaggi più odiati dei Forrester. Una vera e propria nemica storica della famiglia. Di chi parliamo? Di Sheila Carter, che tornerà nella soap dopo diversi anni. Ma perché proprio durante il matrimonio di Steffy e Finn? Ebbene, la donna ha una sconvolgente verità da raccontare: è la madre naturale di Finn!

Una notizia che lascerà tutti senza parole, compreso lo sposo, che non sapeva di essere stato adottato. Steffy reagirà malissimo, urlerà contro Sheila, prendendola addirittura a schiaffi! Il dottor Finn, però, non sembra intenzionato a chiudere i ponti con la sua vera madre, che vorrebbe conoscere nonostante l’opinione di Steffy…

Come finirà tra i due? Sheila metterà a rischio la relazione tra Steffy e Finn? Se volete sapere di più sulle anticipazioni Usa continuate a seguirci!