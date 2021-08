Brave and Beautiful, anticipazioni turche: la decisione shock di Suhan, brutto colpo per Cesur; cosa accadrà nelle prossime puntate della serie tv.

È una delle serie tv più avvincenti del momento. Parliamo di Brave and Beautiful, la soap opera turca in onda tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 15.00 circa. Una storia ricca di colpi di scena, dove al centro della trama c’è la tormentata storia d’amore tra Cesur e Suhan. Come finirà tra di loro? Lo scopriremo prossimamente! Nel frattempo, sta per accadere qualcosa di davvero sconvolgente…

Una decisione di Suhan che cambierà le carte in tavola…Curiosi di scoprire cosa sappiamo delle anticipazioni turche? Vi sveliamo tutto!

Brave and Beautiful, anticipazioni turche: Suhan prenderà una decisione clamorosa, come reagirà Cesur?

Nelle puntate attualmente in onda in Italia, Suhan e Cesur sono sposati! I due hanno deciso di convolare a nozze per vendicarsi di Tahsin, padre di Suhan e acerrimo di Cesur. Nonostante sia legata al suo papà, Suhan ha voluto colpire il suo papà dopo aver scoperto la verità sulle sue azioni contro la famiglia di Cesur. Ma cosa accadrà nelle prossime puntate? Il matrimonio andrà avanti?

Ebbene, secondo quanto emerge dalle trame degli episodi turchi, i dubbi di Suhan aumenteranno sempre di più: Cesur l’ha usata solo per vendicarsi o prova davvero un sentimento per lei? La situazione precipiterà del tutto quando Tahsin verrà sparato e tutto farà pensare che il colpevole sia proprio Cesur. La donna, stanca della continua lotta tra il marito e il suo papà, deciderà di divorziare, restituendo la fede nuziale.

Cesur farà di tutto per convincere Suhan a restare insieme, ma quest’ultima non sembra voler sentire ragioni e ha già pronte le documentazioni per l’annullamento delle nozze. Riuscirà Cesur a farle cambiare idea?

Per scoprire tutto quello che accadrà nelle prossime puntate, non perdetevi l’appuntamento giornaliero con Brave and Beautiful!