Sapete quanto guadagna la modella e influencer Chiara Ferragni? Una cifra veramente astronomica: nessuno l’avrebbe mai detto

Chiara Ferragni è una delle modelle ed influencer più famose e apprezzate in Italia. In passato è stata indicata dalla rivista Forbes come l’influencer di moda più importante al mondo ed è stata anche la prima fashion blogger ad apparire sulla copertina di Vogue. Il successo è iniziato negli anni duemila, quando la modella ha fondato il blog The Blond Salad.

Nel 2019, la modella ed influencer ha realizzato un documentario in cui ha raccontato parte della sua vita. Il documentario è intitolato “Chiara Ferragni – Unposted” ed ha avuto un enorme successo nel nostro paese. Nei tre giorni di programmazione ha incassato più di un milione e mezzo al botteghino.

Di recente, la Ferragni si è lanciata anche nel campo della musica. La modella ha collaborato con la cantante Baby K nel singolo Non mi basta più. L’influencer è inoltre sposata con il famoso rapper milanese Fedez. I due hanno avuto anche due figli, Leone e Vittoria.

LEGGI ANCHE: Chiara Ferragni ha stregato tutti al Festival di Cannes 2021: c’è un ‘dettaglio’ nel suo look davvero incredibile

Quanto guadagna Chiara Ferragni

Essendo una delle modelle ed influencer più amate, non solo in Italia, ma anche al mondo, la Ferragni ha anche un patrimonio da capogiro. Secondo quanto rivelato da Milano Finanze, il giro d’affari della modella sfiorerebbe i 20 milioni di euro. Il guadagno principale è sicuramente generato dalla società di consulenza per le attività di marketing, eventi e gestione di diritti d’immagine dei talent “Sisterhod”, che ha archiviato un fatturato di 12,9 milioni.

A ciò ovviamente vanno aggiunti i ricavi ottenuti grazie ai social. La Ferragni è una delle più seguite al mondo e si stima che grazie ai social network la modella guadagni attorno ai 200mila euro all’anno. Una cifra veramente astronomica, anche se non ufficiale.

La crisi provocata dalla pandemia di Covid-19, però, ha colpito anche la famosa modella. Pare che i ricavi dell’azienda che gestisce il marchio The Blonde Salad, Tbs Crew, siano calati da 6,4 milioni a 4,8 milioni. Anche la società che ha in portafoglio il brand Chiara Ferragni Collection, Fenice, ha registrato una perdita di 3,48 milioni.