La conoscete? Suo fratello è un amatissimo personaggio de L’Isola dei Famosi

In quest’immagine vediamo una donna sorridente e molto dolce: sapete che suo fratello è un volto molto amato de L’Isola dei Famosi?

Questo viso sorridente e solare appartiene alla sorella di un personaggio che la scorsa stagione ci ha fatto divertire molto a L’Isola dei Famosi. Inizialmente criticato da qualcuno, è riuscito poi a conquistare il pubblico del reality di Canale 5 trasformando con ironia il suo essere ‘impacciato’ in una simpatica peculiarità.

Leggi anche————->>>Guardatela con attenzione: è la sorella di una famosissima ex del GF Vip, l’avete riconosciuta? Somiglianza impressionante

Stiamo parlando ovviamente di Massimiliano Rosolino, ex nuotatore napoletano, campione alle Olimpiadi di Sidney 2000 e ai mondiali di Fukuoka nel 2001. Sposato con la ballerina Natalia Titova, è padre di due figlie. Reduce dall’esperienza come inviato dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, Massimiliano si sta godendo le meritate vacanze con la famiglia: in alcuni scatti pubblicati su Instagram, ci mostra sua sorella a cui fa una splendida dedica.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

L’avete mai vista? Suo fratello è Massimiliano Rosolino, inviato de L’Isola dei Famosi

Il campione di nuoto è molto attivo sui social, dove ha un gran seguito. Il marito di Natalia Titova ama condividere coi follower momenti della sua vita quotidiana e familiare e stavolta ha postato dei tenerissimi scatti con sua sorella Vanessa, li avete visti?

Leggi anche————–>>>Sapete chi è? Sua sorella è un personaggio televisivo molto discusso

Nella didascalia alle due foto che ritrae i due fratelli si legge: “Da piccoli diversi, io atleta da subito, Vanessa più attratta dal resto della giornata. Eppure mi ha sempre spronato a dare il massimo e senza dirlo era fiera di me!”.

Parole inaspettate e cariche di affetto che ci fanno conoscere un altro lato del simpaticissimo Rosolino. In attesa di rivederlo in tv, auguriamo a lui e alla sua famiglia di proseguire al meglio queste vacanze!