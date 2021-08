È la fidanzata di un attore amatissimo: l’avete riconosciuta?

Lei è la fidanzata di un attore amatissimo dal pubblico italiano, l’avete riconosciuta? Di seguito vi diciamo di chi si tratta

La ragazza nella foto è la fidanzata di un attore molto famoso, nonché molto amato dal pubblico italiano. Ha raggiunto il successo grazie ad una serie televisiva e oggi risulta essere tra gli attori più apprezzati del panorama artistico italiano. Non avete capito di chi stiamo parlando? Di seguito vi sveliamo la sua identità.

Lei è Irene Forti ed è la fidanzata di Alessandro Borghi, famoso attore noto soprattutto per la serie tv Suburra. La loro storia d’amore è abbastanza ‘privata’. I due raramente appaiono sulle copertine dei settimanali di gossip e sui social pubblicano pochi scatti, molti anche ‘rubati’.

Anche per questo motivo di Irene si sa veramente poco. Sappiamo che ha conseguito la Laurea in Economia Aziendale alla Luiss nel 2013 e nel 2016 quella in Gestione delle Risorse Umane e Amministrazione del Personale. Sembra che per lavoro si sia trasferita a Londra e la mancanza della famiglia sia per lei uno degli ostacoli più duri da superare. Da quando è fidanzata con Borghi, però, pare sia tornata a Roma. I due infatti, secondo alcuni rumors, sarebbero andati a convivere in una casa alla Garbatella.

Gli studi conseguiti pare abbiano portato Irene a lavorare come manager e a collezionare molte esperienze in negozi e aziende della Gran Bretagna. La Forti sarebbe stata anche a capo delle risorse umane per una famosa accademia londinese di gioielli. La fidanzata di Borghi, inoltre, è stata modella per tatuatori, in cui ha esibito tatuaggi temporanei come quelli di Sasha Unisex.