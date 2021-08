Elena D’Amario Enrico Nigiotti, il ‘gesto d’amore’ che non tutti conoscono

La nona edizione di Amici di Maria de Filippi vide come protagonisti Enrico Nigiotti ed Elena D’Amario. I due hanno vissuto una storia d’amore terminata poco dopo il talent: ricordate cosa successe al serale?

Enrico decise di autoeliminarsi prima di partecipare ad una sfida, al serale, contro Elena. Pur di non rischiare che lei fosse eliminata, decise di farsi da parte: “Quando ho fatto Amici io, stiamo parlando del 2009/10, avevo 20 anni. Ero acerbo ma ci credevo molto. Avevo ricevuto un contratto discografico mentre ero qui e mi sono autoeliminato a tre puntate dalla finale. Ho lasciato il mio posto a un’altra persona. Perché mi sono detto “Io ho ricevuto un contratto, quest’altra persona non ha ancora un contratto da ballerina. Quindi io lascio il posto a lei, non voglio fare la sfida con lei. Per me deve essere così”. E sono andato via”.

Il gesto d’amore riempì il cuore di tutti: la storia d’amore tra Elena ed Enrico terminò poco dopo la fine della loro esperienza ad Amici. Nigiotti raccontò di non essersi mai pentito della sua scelta: “Non bisogna mai tradire se stessi“.

