L’ex gieffina è diventata mamma per la seconda volta: il magnifico annuncio ha riempito di gioia tutti, benvenuto al mondo Carlos Andrea!

L’ex concorrente del Grande Fratello è diventata mamma per la seconda volta. Parliamo di Caterina Siviero! Chi seguì l’edizione ricorda senza dubbio la sua love story con Armando Avellino, andata avanti per qualche tempo dopo la fine del reality. Oggi Caterina vive felice la sua vita con il suo compagno Marco Contini. Sono fidanzati dal 2016 e due anni dopo dall’inizio della loro storia d’amore è nata la prima figlia, Camilla. A distanza di qualche anno hanno dato alla luce un nuovo bebè: ecco l’annuncio ricco di gioia.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

È diventata mamma per la seconda volta, dolcissimo annuncio dell’ex gieffina: benvenuto al mondo!

Dopo Camilla, Caterina Siviero e la sua dolce metà Marco Contini hanno dato alla luce il secondogenito, Carlos Andrea. L’ex concorrente del Grande Fratello VIP ha partorito all’ospedale di Vicenza il suo bebé: “Mi scoppia il cuore 20/08/2021 4 kg per 53 cm di puro amore CARLOS ANDREA BENVENUTO AMORE DI MAMMA E PAPÀ. Noi stiamo benissimo , è stato un parto meraviglioso , lacrime di gioia

Ed è proprio vero ci si innamora per la seconda volta. Adesso non vediamo L ora di fargli conoscere camilla” ha scritto l’ex gieffina su Instagram.

Leggi anche In questa foto era piccolissima, correvano gli anni ’80, riconoscete l’ex gieffina?

L’ex gieffina ha poi pubblicato un altro dolcissimo scatto mentre allatta il suo nuovo arrivato. “Quanto è incredibile la natura ? Di come viene naturale al bambino attaccarsi al seno della mamma, il suo posto sicuro . Pelle contro pelle. Per 9 lunghi mesi ho respirato assieme a lui . Pensi: ma come è possibile che era dentro la mia pancia …. E ora starei a guardarlo per ore . E questa sensazione invece non l’ avevo mai dimenticata . La vita è qualcosa di UNICO . Carlos, la tua mamma è perdutamente innamorata di te” ha scritto la mamma bis.