Giulia Salemi torna in tv, ma non sarà sola: tutto sul nuovo programma, che partirà a settembre.

È stata una delle protagoniste assolute dell’ultima edizione del GF Vip. Un’edizione fortunatissima per Giulia Salemi: nella casa più spiata della tv ha trovato il vero amore. Con Pierpaolo Pretelli la storia d’amore prosegue a gonfissime vele: i due si mostrano sempre più uniti e complici, per la gioia dei tantissimi fan che li seguono. Ma per la Salemi le buone notizie non riguardano solo la sfera sentimentale!

Dopo Salotto Salemi, l’influencer sta per tornare al timone di un nuovo programma! E con lei ci sarà un altro personaggio amatissimo! Curiosi di sapere tutti i dettagli della nuova trasmissione? Vi sveliamo tutto.

Giulia Salemi torna in tv, condurrà un nuovo programma: con lei un amatissimo volto

Giulia Salemi tornerà al timone di un nuovo programma! Dopo aver annunciato che ci sarà la seconda edizione di Salotto Salemi, per l’influencer arriva un’altra bellissima novità. Come riporta il settimanale Chi, proprio lei a commentare le news dei nuovi inquilini della casa, al timone di GF Vip Party, la trasmissione in onda sul web su Mediaset Infinity. Con lei Gaia Zorzi, sorella del vincitore del GF vip 5 Tommaso. Una coppia che ha dimostrato di avere gran feeling già nel corso di una puntata di Salotto Salemi, dove Gaia è stata ospite. Insomma, ne vedremo delle belle!

E anche per il suo compagno Pierpaolo Pretelli è un periodo davvero magico: dopo aver lanciato il suo singolo L’estate più calda, uno dei tormentoni del 2021, l’ex gieffino sarà nel cast di Tale e Quale show, il seguitissimo programma Rai con Carlo Conti. Tra i concorrenti dell’edizione che sta per iniziare anche Stefania Orlando, terza classificata al GF Vip 5 proprio dietro Tommaso e Pierpaolo. Insomma, sarà un autunno ricco di novità e programmi imperdibili. Noi non vediamo l’ora, e voi?