Grande Fratello Vip, svelati i nomi delle prime due concorrenti: nessuno l’avrebbe immaginato, c’è anche l’amata artista.

Manca sempre meno, il Grande Fratello Vip sta per tornare. In questi mesi i preparativi sono stati tanti. Alfonso Signorini, al timone del reality anche quest’anno, ha già scelto le opinioniste che saranno al suo fianco in questo lungo percorso.

Sonia Bruganelli e Adriana Volpe affiancheranno il conduttore in questa scoppiettante avventura. Ma le novità non mancheranno. Nell’ultimo periodo, sono state tante le voci sui possibili concorrenti che entreranno nella casa più spiata d’Italia. Finalmente, dopo la grande attesa, sono state svelate le prime due concorrenti ufficiali!

Grande Fratello Vip, chi sono le prime due concorrenti ufficiali: svelati i nomi

A settembre comincerà la nuova edizione del Grande Fratello Vip. La precedente ha visto trionfare Tommaso Zorzi, e il pubblico ha decisamente apprezzato questa vittoria. Tommaso era sicuramente uno dei concorrenti più amati.

Ma adesso, le luci della casa si stanno per riaccendere e manca davvero pochissimo. L’attesa è elevatissima, i fan del seguitissimo programma non vedono l’ora di immergersi in questa nuova avventura. Ma chi saranno i concorrenti di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip? Da pochissimo sono stati svelati i primi due nomi, e siamo certi, resterete sorpresi quanto entusiasti. Ad entrare nella casa più spiata d’Italia Katia Ricciarelli, la bravissima e bellissima artista che con la sua voce conquista tutti.

Un vero e proprio colpaccio per Alfonso Signorini. L’entrata della cantante ha letteralmente mandato in visibilio i fan. Ma le sorprese non si fermano qui, e da qualche ora, è stato svelato il nome della seconda concorrente ufficiale.

Lei è Sophie Codegoni. Ricordate dove l’abbiamo vista? Crediamo proprio di sì, la bellissima Sophie è stata una tronista della precedente stagione di Uomini e donne. E allora, siete pronti per seguire la nuova edizione del GF Vip?