Il dramma di Mara Venier: “Non so se guarirò”, cos’è successo

La conduttrice Mara Venier racconta il suo dramma: “Non so se guarirò”, di seguito vi spieghiamo cos’è successo

Mara Venier è una delle conduttrici più amate della televisione italiana. La donna ha alle spalle ben cinquant’anni di carriera e il pubblico è molto affezionato a lei. La conduttrice veneziana ha esordito nelle vesti di attrice affianco a Mario Merola. È come conduttrice, però, che raggiunge l’apice del successo.

Il programma che le ha regalato più gioie è sicuramente Domenica In, storico programma di intrattenimento della Rai. Grazie al successo ottenuto con la trasmissione che va in onda su Rai Uno dal 3 ottobre 1976, la Venier è stata una soprannominata la Signora della domenica.

Il dramma di Mara Venier: le sue parole

Lo scorso anno è stato abbastanza difficile per Mara Venier. Oltre alla preoccupazione per la pandemia di Covid-19, la conduttrice di Domenica In ha subito un’operazione molto delicata. La Venier è stata molto male per un’operazione ai denti andata male. In un’intervista rilasciata alla rivista Gente, la conduttrice ha confessato di non essere ancora al top.

“Occorrerà tempo” – ha dichiarato la Venier – “penso parecchio, perché ancora non sono messa benissimo”. La conduttrice ha poi aggiunto: “La lesione al nervo, in seguito all’intervento per un impianto dentale, purtroppo c’è. Sto prendendo medicine e mi auguro di recuperare presto la sensibilità, anche se nessuno ti assicura la completa guarigione”.

La conduttrice ha attraversato un momento abbastanza drammatico. L’insensibilità al volto, infatti, le ha procurato non solo dolore fisico, ma anche psicologico: La Venier ha pensato addirittura di abbandonare i suoi impegni in televisione: “Ero talmente smarrita che sulle prime volevo fermarmi e pensare solo a curarmi. Per un attimo ho anche ipotizzato che forse non avrei fatto Domenica In”.

Una settimana dopo l’intervento, invece, la Venier è tornata a condurre il suo programma domenicale. La conduttrice ha dunque capito che la miglior cura è proprio il lavoro e l’affetto del pubblico, anche se ammette: “Faccio ancora un po’ fatica”.