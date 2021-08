Tra tutte le storie raccontate a ‘La clinica per rinascere’, è davvero impossibile non raccontare e ricordarsi di quella di Maddalena: com’è cambiata?

Andato in onda per la prima volta nel 2018, ‘La clinica per rinascere’ ha riscosso un successo davvero spropositato sin dal primo momento. Versione italiana del famosissimo ‘Vite al limite’, il programma di Real Time segue il percorso di persone con gravissime condizioni fisiche a causa della loro obesità. A capo del programma, c’è lui: il dottor Cristiano Giardiello, chirurgo bariatrico della clinica Pineta Grande Hospital in Campania. Ma non solo. Ad aiutare il dottore, ma anche tutti i pazienti che decidono di rivolgersi a lui, ci sono anche loro: Filomena Cesaro, psicologa psicoterapeuta, e Rita Schiano di Cola, dietista.

A catturare l’attenzione del pubblico italiano, dopo la drammatica storia di Luigi, c’è quella concentrata su Maddalena Rega. Moglie a mamma di due bambini, la donna ha raccontato di aver iniziato ad avere problemi d’obesità subito dopo il matrimonio. Quando, quindi, si è sentita letteralmente sola. Ad oggi, ha raggiunto un peso di ben 180 kg. Ed è per questo motivo, quindi, che ha deciso di rivolgersi al dottor Giardiello. Com’è stato il suo percorso? E, soprattutto, com’è diventata? Scopriamolo!

Maddalena a ‘La clinica per rinascere’, com’è cambiata? Trasformazione incredibile

“Il cibo è una distruzione. Io mi sono autodistrutta”, ha detto Maddalena alle telecamere de ‘La clinica per rinascere’. Svelando, inoltre, di aver iniziato ad ingrassare con le sue due gravidanze. E di aver continuato a farlo quando, nel non sentirsi a proprio oggi nel suo corpo, ha continuato ugualmente a mangiare. Purtroppo, ad oggi, Maddalena ha raggiunto un peso piuttosto eccessivo, che non le permettono di svolgere una vita normale. Non soltanto, come raccontato dalla diretta interessata, non riesce più a scendere di casa, ma anche la notte è diventata un vero e proprio incubo per lei.

Com’è stato il percorso di Maddalena? Dopo il primo controllo, Maddalena è riuscita a perdere ben 8 kg, arrivando a pesare 172 kg. È col secondo controllo, invece, che la trentacinquenne ha ottenuto ottimi risultati. Riuscendo ad raggiungere un peso pari a 164 kg. Com’è diventata dopo l’operazione? Ebbene: è arrivata a pesare ben 101 kg. Eccola qui:

Insomma, la sua trasformazione è davvero clamorosa. Complimenti a Maddalena per la sua perseveranza a e forza!