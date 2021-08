Nella famosa soap opera Beautiful interpreta Liam Spencer: sapete chi è sua moglie? E’ bellissima.

Beautiful è una soap opera statunitense che da anni appassiona i telespettatori. Va in onda esattamente dal 1987. Trasmessa in tantissimi paesi, è una delle soap più seguite in tutto il mondo.

Leggi anche In tanti si chiedono quanto guadagnano gli attori di Beautiful: di che cifre parliamo

In Italia, viene trasmessa dal 1990, e da allora, non si è più fermata. Migliaia di episodi e tantissimi personaggi hanno fatto parte e ancora oggi ritroviamo, nella bellissima serie. La soap è ambientata a Los Angeles e la protagonista è la famiglia Forrester, proprietaria di una casa di moda denominata Forrester Creations. Tra i tanti personaggi che ritroviamo, abbiamo citato in alto Liam Spencer. L’attore che lo interpreta è Scott Clifton. E’ entrato in Beautiful nel 2010, e da allora, ci ha sempre accompagnato nel pomeriggio. Intrighi e passioni fanno parte della vita di questo personaggio, ma lontano dalle telecamere Clifton è innamoratissimo di sua moglie: avete mai visto la donna? E’ bellissima.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM per essere sempre aggiornato: regaliamo scoop, meme e tanto intrattenimento! Clicca qui

In Beautiful interpreta Liam Spencer: avete mai visto la moglie dell’attore?

Una soap opera che dal 1990 ci accompagna nella fascia pomeridiana. Beautiful si concentra sulla famiglia Forrester, proprietaria di una casa di moda denominata Forrester Creations. La trama vede in atto continui colpi di scena, e sarà proprio per questo che, i telespettatori, sono sempre presi dal guardare la soap.

Leggi anche La star di Beautiful pronto a diventare papà per la seconda volta: annuncio inaspettato!

Tra i tanti personaggi che vi fanno parte, troviamo Liam Spencer. L’attore che lo interpreta è Scott Clifton. Classe 1984, ha raggiunto il successo proprio grazie a questo ruolo, tanto da riuscire a portare a casa 2 Daytime Emmy Awards. La storia di Liam si aggroviglia con la vita di altri personaggi, ritrovandosi in un intreccio amoroso molto complicato. Ma nella realtà, l’attore è innamoratissimo: avete mai visto sua moglie?

Lei è Nicole Lampson, e sono sposati dal 2012. A quanto pare, come si apprende dal web, la coppia ha deciso di convolare a nozze dopo sei anni di fidanzamento. Sono tante le foto insieme e tutte, dobbiamo ammetterlo, sono bellissime.