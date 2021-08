Avete mai visto la mamma di Bianca Atzei? Sono due gocce d’acqua! Impossibile non ammirarle.

Bianca Atzei possiede una delle voci più belle del panorama musicale. Conquista il pubblico e conquista chiunque l’ascolti. Al Festival Di Sanremo nel 2017, ha emozionato con il brano Ora esisti solo tu, mostrandosi visibilmente commossa.

Leggi anche Bianca Atzei, annuncio a sorpresa: l’ha appena rivelato, accadrà a breve

L’artista, come tutti i personaggi del mondo dello spettacolo, ha un profilo instagram seguitissimo, ed è attivissima. Sono molte le foto che pubblica, e ovviamente, i follower non mancano mai di lasciarle bellissimi commenti. Andando a curiosare sul suo canale social, una foto in particolare, non è passata inosservata. Anche se, tutte sono molto caratteristiche. Lo scatto di cui parliamo è prezioso, perchè, Bianca si mostra insieme a sua madre: l’avete mai vista? La somiglianza è straordinaria!

Avete mai visto la mamma di Bianca Atezi? La somiglianza è incredibile

Artista amatissima, non smette mai di stupirci. Bianca Atzei è sempre pronta a sorprenderci con nuova musica, lasciando, spesso, annunci, via social. Ed è attraverso il suo profilo instagram che ama spiazzare i suoi fan, lasciando inaspettate notizie.

Ma non mancano gli scatti, tantissimi e tutti particolari. Uno, ha catturato la nostra attenzione e siamo certi, anche dei suoi follower. La foto in questione ritrae l’artista insieme a sua madre:

Subito notiamo la grandissima somiglianza: sono due gocce d’acqua, non trovate? La mamma di Bianca Atzei è giovanissima, tanto da sembrare sorelle. Bianca ha pubblicato la foto qualche mese fa, esattamente nel giorno del compleanno di sua madre. Il messaggio di auguri è dolcissimo: “Tanti auguri mamma mia. Che bello poter stare con te il giorno del tuo compleanno, ti amo tanto! Sei un esempio di forza e di positività, per me“, ha riportato a corredo. Cosa ne pensate? Mamma e figlia sono bellissime.