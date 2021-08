Marcell Jacobs a Ballando con le Stelle? Parla Milly Carlucci: finalmente salta fuori la verità sulla prossima edizione dello show.

Ci siamo! Dopo il consueto stop estivo stanno per tornare in onda tutti i programmi più amati della nostra tv. Tante novità in arrivo, ma insieme a graditi ritorni. Come quello di Ballando con le stelle, il seguitissimo show del sabato sera condotto da Milly Carlucci. La trasmissione che vede i vip cimentarsi nella danza partirà il prossimo 16 ottobre e, a quanto pare, il cast sarà davvero eccezionale.

Tra i tanti nomi accostati allo show c’è anche quello di Marcell Jacobs, il fenomeno delle Olimpiadi di Tokyo, vincitore della medaglia d’oro per i 100 metri piani e per la staffetta 4×100. Ci sarà anche lui sul palco di Rai Uno? Ecco come ha risposto Milly Carlucci!

Ballando con le stelle, anche il campione olimpico Marcell Jacobs nel cast? Le parole di Milly Carlucci

Durante le Olimpiadi ci ha fatto sognare, diventando in pochissimi secondi l’uomo più veloce del mondo. Potrebbe diventare presto un ballerino a Ballando con le stelle? L’atleta non ha rotto il ghiaccio sull’argomento, ma è stata Milly Carlucci, in un’intervista a Di Più, a fornire alcuni dettagli: “Lo abbiamo contattato ma era ancora all’estero”, dichiara la conduttrice.

Nulla di certo, insomma, ma la conduttrice non nasconde il suo desiderio di volere il campione in trasmissione: “Come ballerino per una notte non sarebbe male. Chissà, non mi sono mai posta dei limiti. Se uno ha un sogno lo deve rincorrere senza paura”. Riuscirà Milly a realizzare questo sogno? Sarebbe quello di tantissimi italiani, che non sarebbero senz’altro felici di vedere il fenomeno in tv.

Non ci resta che attendere qualche settimana per avere notizie ufficiali sui concorrenti, tra cui potrebbero esserci Federico Fashion Style, Mietta e Valeria Fabrizi, come riportato da TV Blog. E voi, chi vorreste vedere nelle inedite vesti di ballerino?