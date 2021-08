Sono passati più di dieci anni, almeno per noi: riuscite a riconoscere l’attrice? L’abbiamo vista proprio nella famosa telenovela.

Oggi è così, l’attrice si mostra in tutto il suo splendore. Come vi abbiamo accennato, l’abbiamo vista in una famosa telenovela, interpretare un personaggio fondamentale. Osservate bene, riconoscerla, certo, dopo tanti anni, è difficile, ma molti tratti sono rimasti uguali.

Allora era piccolissima. Parliamo di una telenovela argentina trasmessa nel 2004 e nel 2005, divisa in due stagioni. In Italia, invece, abbiamo avuto il piacere di seguirla molti anni dopo, esattamente nel 2008 fino al 2010. Quando è stata trasmessa la prima volta aveva appena 13 anni. Più o meno, vi siete fatti una idea di chi possa essere? Se la risposta è no, seguiteci!

Oggi è così, la riconoscete? L’attrice ha recitato in una seguitissima telenovela

Diciamo la verità, le telenovele ci appassionano sempre. Tutte hanno una storia diversa, con punti differenti in cui l’attenzione si concentra. L’attrice che vediamo in questo scatto ha fatto parte di famosissima soap opera. Abbiamo avuto modo di vederla in Italia dal 2008 al 2010. Lali Esposito non è solo un’attrice, ma è anche una famosissima cantante.

Oggi ha 30 anni, ma allora ne aveva appena 13, perchè, la prima volta che è stata trasmessa, è stata nel 2004. Quindi, facendo i calcoli di anni ne sono passati. Allora, avete capito di chi parliamo? La telenovela in questione è Flor-Speciale come te, la ricordate, vero? Lali ha interpretato il personaggio della piccola Roberta Espinosa.

La bambina, nella serie, scappa di casa e viene trovata da Flor, la protagonista assoluta, e portata a casa dei Fritzenwalden. Casa, dove Florencia, lavora come bambinaia. Flor-Speciale come te ha appassionato grandi e piccini, tanto da ottenere un successo incredibile.