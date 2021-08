Pino Insegno, brutta notizia per il conduttore: l’indiscrezione lascia tutti di stucco

Brutta Notizia per l’amatissimo Pino Insegno: l’indiscrezione appena arrivata lascia tutti di stucco.

Attore, doppiatore, comico e conduttore televisivo, Pino Insegno non smette di stupirci con il suo talento. Comincia la sua carriera artistica quando fonda insieme ad altri colleghi, l’Allegra Brigata. Diventa celebre grazie al quartetto comico La Premiata Ditta.

Il successo che ha accolto questo fantastico gruppo gli ha donato fama e popolarità. Abbiamo avuto il piacere di seguire l’attore in diversi programmi, e non sono mancati i film. Oggi gode del grande affetto da parte del pubblico, e proprio per questo, la notizia che stiamo per darvi, ha lasciato tutti di stucco.

Pino Insegno, brutto colpo per il conduttore: la notizia non piace ai fan, cosa è successo

Abbiamo elogiato, con merito, le grandi doti dell’attore. Ovviamente, in poche righe, è impossibile tesserne le lodi a pieno. Pino Insegno è stato in grado in questi lunghi anni di carriera di sorprenderci sempre. Ancora oggi, è sempre pronto a stupirci.

L’affetto del pubblico non manca sicuramente, e proprio per questo, la notizia che stiamo per darvi, ha lasciato tutti di stucco. Vi anticipiamo, si tratta di una indiscrezione e non possiamo, quindi, averne certezza. A quanto pare, come riportato in esclusiva da Tvblog, il conduttore doveva essere alla guida di un nuovo programma dedicato ai cosiddetti giochi di fuga, ‘Liberi Tutti’. Doveva essere, perchè, sembrerebbe essere saltato tutto.

Sempre secondo quanto riportato da TvBlog, questa scelta è stata presa per motivi economici. Il programma, basato sull’idea dell’escape room, ovvero sul gioco in cui ci sono dei concorrenti rinchiusi in un luogo che devono cercare la via di fuga, risolvendo degli enigmi, era previsto per metà novembre. Si tratta di una indiscrezione non piacevole, perchè i fan dell’amato conduttore non vedevano l’ora di poterlo ammirare al timone del nuovo programma. Al momento non ne abbiamo certezza, attenderemo per scoprirlo.