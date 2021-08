Tale e Quale Show, chi è Deborah Johnson: età, carriera, padre e curiosità sulla nuova concorrente del programma di Rai Uno.

Ci siamo! Manca davvero poco all’inizio di una nuova edizione di Tale e Quale Show, il programma di Rai Uno dedicato alle imitazioni. A condurlo anche quest’anno ci sarà Carlo Conti, padrone di casa assoluto della trasmissione. Che, però, in questa edizione regalerà tantissime novità. A partire dalla giuria, che sarà composta da nuovi personaggi. Ma cosa sappiamo del cast?

Ebbene, ci sono davvero tantissimi personaggi interessanti tra i concorrenti dello show. Tra questi, Deborah Johnson: conosciamo meglio la cantante.

Deborah Johnson è una delle nuovi concorrenti di Tale e Quale Show: cosa sappiamo di lei

Pronti per una nuova edizione di Tale e Quale Show? Il programma di Carlo Conti partirà il 17 settembre e andrà in onda tutti i venerdì. Si tratta di una delle trasmissione più attese dal pubblico, che non vede l’ora di scoprire come se la cavano i concorrenti nell’arte dell’imitazione. E nel cast di questa edizione c’è anche lei, Deborah Johnson, cantante corista jazz di origini afroamericane, figlia del famoso cantante e bassista Wess Johnson. Di lei non si hanno molte informazioni personali.

In tv l’abbiamo già vista a Domenica in e nella sua carriera ha collaborato con tantissimi artisti di gran successo come Tina Turner, Craig David, Ray Charles, Luicio Dalla, Gianni Morandi. Il suo talento nel canto è innegabile, ma come se la caverà a vestire i panni di altri artisti famosi?

Noi non vediamo l’ora di scoprire chi sarà il re delle imitazioni di quest’anno! Tra i favoriti per la vittoria finale c’è l’ex gieffino Pierpaolo Pretelli. Sarà lui a salire sul gradino più alto del podio? Non perdetevi le prime serate di Rai Uno, appuntamento al 17 settembre!