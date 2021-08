Un posto al sole, è successo dopo la pausa estiva: tutti l’hanno notato, clamoroso

Un posto al sole è ritornato dopo la pausa estiva, ma qualcosa è cambiato: l’avete notato anche voi?

Un posto al sole è una soap opera che riscontra da anni un meritatissimo successo. I telespettatori si lasciano prendere tutte le sere dalla trama, portando così al record di ascolti. Dal 1996 non ha mai spesso di stupirci, con colpi di scena inaspettati.

La trama percorre la vita degli abitanti di Palazzo Palladini. I temi trattati sono tantissimi e tutti diversi. In poche parole, la soap porta alla luce problemi che ritroviamo anche nella realtà di tutti i giorni. Dal 9 agosto è cominciata la pausa estiva e il 23 agosto, ha ripreso la messa in onda. Ma fin da subito, non abbiamo non potuto notare quel particolare: l’avete notato anche voi? E’ stata una vera sorpresa per tutti!

Un posto al sole, la sorpresa ha entusiasmato i fan: è successo dopo la pausa estiva

Dal 1996 Un posto al sole ci accompagna, immergendoci nelle storie degli abitanti di Palazzo Palladini. Ben 25 anni e migliaia di episodi. In un nostro articolo, vi abbiamo mostrato cosa è cambiato dalla prima puntata della soap opera. Dettagli che, ovviamente, non possono passare inosservati.

Già solo lo sfondo era ben diverso, e anche la presentazione dei personaggi, gli ambienti e tanto altro. Si sa gli anni passano ed è inevitabile che i cambiamenti ci siano. Come vi abbiamo accennato e come saprete, lunedì 23 agosto, la soap è ritornata, dopo una breve pausa estiva. Ma fin da subito, abbiamo notato che qualcosa è cambiato: avete visto anche voi?

Impossibile non farci caso, è cambiata la sigla con la presentazione dei personaggi.

Anche lo sfondo appare diverso. La novità è stata subito apprezzata dai fan.

Non solo, c’è una nuova presentazione degli interpreti, ma sono stati anche aggiunti alcuni personaggi che prima non erano presenti, come Fabrizio e i bambini, Jimmy, Bianca e la piccola Irene.