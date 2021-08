E’ lei la nuova tronista di Uomini e Donne: Andrea Nicole si è presentata ai microfoni de Il Fatto Quotidiano!

La nuova stagione di Uomini e Donne vedrà la partecipazione di Andrea Nicole: è lei la nuova tronista che entrerà presto a far parte dello studio di Maria de Filippi. Prima di essere Nicole, era Andrea ed era un uomo. Sin da piccola ha sentito di appartenere al sesso femminile: a 15 anni ha confessato ai genitori la sua decisione di voler cambiare sesso. Andrea Nicole ha 29 anni ed è di Milano: ha deciso di partecipare a Uomini e Donne per trovare l’amore e per sconfiggere le sue paure. La nuova tronista in un’intervista a Il Fatto Quotidiano ha voluto precisare: “Da otto anni anche per la legge italiana sono una donna. Trono transgender fa gola ma vanifica in qualche modo il mio percorso, non ho fatto questo percorso per essere definita tutta la vita transgender”.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Uomini e Donne, Andrea Nicole è la nuova tronista: ‘Non definitemi transgender, sono una donna’

La nuova tronista di Uomini e Donne si chiama Andrea Nicole ed ha una storia che ha appassionato i fan del programma. Prima di diventare donna, Nicole era un uomo: “Penso però che la televisione possa favorire l’apertura della mente di molte persone che magari sono solo ‘impaurite’ da qualcosa che non conoscono. Questo sarebbe un passo avanti. Perché nascondere una fetta di umanità?“.

Leggi anche Dopo la delusione, è stata una tronista di Uomini e Donne nel 2003: com’è oggi? Impossibile crederci

Dopo la prima registrazione negli studi di Uomini e Donne, la nuova tronista ha rilasciato una lunga intervista a Il Fatto Quotidiano. Al portale ha raccontato la sua fuga dall’amore, durata anni: “Ho deciso di partecipare per sconfiggere le mie paure. Raccontando la mia storia capirò subito la reazione di chi ho di fronte” ha spiegato Andrea Nicole.

La tronista ha raccontato di aver sempre manifestato l’esigenza di voler appartenere al sesso femminile: il periodo della transizione è stato il più bello della sua vita. E come ha reagito la famiglia? Ecco le parole di Andrea Nicole: “Per loro è stato uno shock, una reazione comprensibile. Quando tuo figlio a 15 anni ti dice di voler cambiare sesso subentra il trauma, all’epoca era un argomento non molto discusso. Ho lasciato loro il tempo di metabolizzare, informarsi, pensarci. A 18 anni ho iniziato ufficialmente il percorso e hanno visto come la mia vita, il mio umore stava cambiando. Si sono resi conto che era la scelta giusta per me“.