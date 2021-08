Vite al Limite, Karina Garcia ha spiazzato tutti: la sua storia è piuttosto drammatica, ma la trasformazione vi lascerà davvero senza parole.

È stata una delle protagoniste indiscusse di Vite al Limite, Karina Garcia. Con la sua storia piuttosto drammatica, la giovanissima paziente del dottor Nowzaradan ha tenuto incollati milioni e milioni di telespettatori allo schermo. Arrivata a pesare ben 287 kg, la donna ha seriamente rischiato grosso. È proprio per questo motivo che, per evitare l’irreparabile, ha deciso di fermarsi in tempo. E di chiedere aiuto al dottor Nowzaradan. Com’è cambiata, però? Una volta entrata a far parte della schiera di pazienti del chirurgo iraniano, com’è stata la sua trasformazione? Ovviamente, ci penseremo noi a mostrarvi ogni cosa. Prima di farlo, però, procediamo con ordine. E, soprattutto, cerchiamo di capire per quale motivo Karina ha avuto questa incredibile dipendenza da cibo.

Come tantissimi altri suoi colleghi, purtroppo, anche la trentottenne non ha avuto una vita abbastanza facile. Ed, in particolare, la sua infanzia non è stato affatto felice e sorridente. Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe, infatti, che Karina abbia riversato tutta la sua frustrazione nel cibo perché non affatto considerato dalla sua famiglia. Insomma, un’infanzia piuttosto difficile, da come si può chiaramente comprendere.

Karina Garcia di Vite al Limite, storia drammatica e tragica: trasformazione clamorosa

La storia di Karina Garcia, protagonista della sesta stagione di ‘Vite al Limite’, ha colpito davvero tutti. Per nulla considerata e presa in considerazione dalla sua famiglia sin da piccolissima, la donna aveva sfogiato tutto il suo dolore e tutta la sua rabbia nel cibo. È proprio per questo motivo che, purtroppo, è riuscita a pesare quasi 300 kg. Insomma, un peso piuttosto notevole data anche la sua giovanissima età. Da qui, quindi, è arrivata un’unica decisione: chiedere aiuto.

Il suo percorso col dottor Nowzaradan è stato davvero incredibile. Fortemente decisa a ritornare in forma, la donna ha seguito alla lettera il programma impostole dal dottor iraniano. E, in un vero e proprio batter baleno, è ritornata in forma. Com’è adesso? Eccola:

Eccola, Karina Garcia dopo Vite al Limite. Da come si può chiaramente comprendere, la trasformazione della donna c’è stata. Ed è davvero impressionante. Siete d’accordo con noi?