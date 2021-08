Questo adorabilissimo bambino in braccio alla sua mamma è un volto amatissimo e famosissimo della televisione italiana: chi è?

Resterete davvero sbalorditi quando scoprirete chi è questo adorabilissimo bambino immortalato in questa foto insieme alla sua mamma. Siete proprio curiosi di saperlo? Ebbene: prima di svelarvi il suo nome e cognome, vi diamo qualche piccolo indizio. Attualmente, è uno dei più grandi chef della televisione italiana. Colonna portante di tantissimi programmi di successo, tutti appartenenti al mondo della cucina, e giudice ‘severissimo’ di un famoso talent, lo chef rappresenta un volto amatissimo del piccolo schermo. E, diciamoci la verità, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Oltre che per la sua immensa bravura e professionalità, l’uomo è anche conosciuto per la sua incredibile simpatia.

Questo riproposto in alto, da come si può chiaramente comprendere, è un vero e proprio scatto del passato. Non sappiamo quanti anni siano passati da questo momento e né tantomeno quanti ne abbia il diretto interessato, una cosa, però, è certa: qui è soltanto un bambino! A questo punto, però, vi chiediamo: dopo tutti gli indizi che vi abbiamo fornito, siete riusciti a capire di chi parliamo?

Qui è soltanto un bambino, ora è un volto amatissimo della televisione: chi è?

Davvero dolcissimo questo scatto, vero? Beh, non si può dire affatto il contrario. Ebbene, ma chi è questo tenerissimo bambino raffigurato in braccio alla sua mamma? Non siete riusciti a riconoscerlo? Tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi le cose. Anche se, vi anticipiamo, stiamo parlando di un volto famosissimo e, soprattutto, amatissimo della televisione italiana.

Ebbene: se vi dicessimo che questo bambino in foto è Antonino Cannavacciuolo, ci credereste? Fareste bene a farlo perché è proprio di lui che stiamo parlando. In occasione della festa della mamma, lo chef pluri stellato non ha affatto potuto fare a meno di condividere una sua foto da piccolo in compagnia della sua splendida madre. E di sorprendere il suo pubblico, che prontamente ha subissato lo scatto in questione di likes e di commenti.

Cosa ci dite? Avevate immaginato che questo dolcissimo bambino fosse proprio Antonino Cannavacciuolo?