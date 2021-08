L’amatissima serie tv è pronta a ritornare sul piccolo schermo, svelata la data del suo inizio: manca davvero pochissimo, allacciate le cinture!

Una notizia davvero fantastica. E che, senza alcun dubbio, renderà felici tantissimi di voi. L’amatissima serie televisiva è pronta a ritornare sul piccolo schermo. Avete letto proprio bene, si! Alcuni giorni fa, attraverso un post condiviso sul suo canale Twitter ufficiale, uno degli attori principali della serie tv non ha affatto potuto fare a meno di condividere col suo pubblico questa notizia fantastica. Certo, si sapeva che sarebbe ritornata sul piccolo schermo e che sarebbe accaduto a Settembre prossimo, avete ragione! Quello che, però, non sapevamo affatto era la data precisa della prima puntata. Adesso, state tranquilli: sappiamo davvero tutto!

Sembrerebbe proprio che la Rai abbia deciso di sorprendere sempre di più il suo amatissimo ed affezionatissimo pubblico. E così, dopo la conferma del ritorno di un altro progetto, qualche giorno fa, è stata svelata la data di inizio di una seguitissima serie televisiva, che sin dalla sua prima puntata ha riscosso un successo davvero impressionante tanto da arrivare alla terza stagione. Ma di cosa parliamo? Seguiteci!

L’amatissima serie ritorna sul piccolo schermo: notizia sensazionale, manca pochissimo

Aspettavamo con ansia questo momento e, finalmente, è arrivato: l’amatissima serie tv ritorna sul piccolo schermo. Stiamo parlando proprio della terza stagione de ‘I bastardi di Pizzofalcone’, la serie tratta dagli omonimi romanzi di Maurizio De Giovanni. I poliziotti del distretto napoletano, quindi, ritorneranno in tv. E, senza alcun dubbio, continueranno ad incantare tutti i loro telespettatori.

Com’è finita la seconda stagione? In attesa di scoprire cosa accadrà, anche perché sembrerebbe proprio che questa ‘terza parte’ sia davvero incredibile, ricordate come sono terminati gli scorsi episodi? Come dimenticarlo! Dopo aver risolto tutti i casi arrivati in questure, i poliziotti si trovavano in un ristorante napoletano a festeggiare quando, improvvisamente, una macchina posizionata al di fuori di esso è scoppiata.

E insomma, tocca a noi riaprire la stagione televisiva… anche perché siamo i più forti!!! I BASTARDI DI PIZZOFALCONE III – ⁦@MdGOfficial⁩ ⁦@Carolcrasher⁩ ⁦@MaxGalloClub⁩ 20 settembre ⁦@RaiUno⁩ 💥💥💥 pic.twitter.com/FPBBu70Al3 — Alessandro Gassmann 🌳 (@GassmanGassmann) August 24, 2021

Davvero incredibile, vero? Ebbene: è proprio questo che vedremo nel corso della terza stagione! Ecco, ma quando partirà? Manca pochissimo: il 20 Settembre.

Segnatevi la data, quindi! Manca davvero pochissimo!