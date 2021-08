Il suo talento è stato uno dei più premiati di Amici 7, lo ricordate? Cosa fa oggi a distanza di 14 anni: clamorosa decisione dopo il programma.

Tra i tantissimi talenti che si sono alternati nella scuola di Amici, lui è tra coloro che hanno lasciato un segno nel cuore di tutto il suo pubblico. Entrato a far parte della scuola più ‘spiata’ d’Italia nel corso della sua settima edizione, il giovanissimo ballerino ha saputo conquistare l’attenzione di tutti in un vero e proprio batter baleno. È proprio per questo motivo che ancora adesso, nonostante siano passati ben 14 anni dalla sua prima apparizione televisiva, sono davvero tantissime le persone che continuano a seguirlo, amarlo ed apprezzarlo. E, diciamoci la verità, non fatichiamo affatto a capirne il motivo.

Leggi anche –> Amici, “Ricordo di averlo aspettato alla finestra, ma non è mai tornato”: terribile racconto

Il giovanissimo ballerino è stato tra i concorrenti di Amici 7 che, proprio per il suo immenso talento e il suo carattere, ha catturato tutti. Certo, il vincitore di quell’edizione, come ricorderete, è stato Marco Carta. Eppure, lui comunque è riuscito ad aggiudicarsi il premio della categoria danza. La domanda che, però, adesso vi facciamo è: cosa fa oggi? Siete curiosi di saperlo? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

È stato un concorrente di Amici 7, lo ricordate? Cosa fa oggi e com’è cambiata la sua vita

È davvero impossibile dimenticarci di lui e del suo talento nel corso di Amici 7, non c’è che dire. Entrato a far parte del talent nella stessa edizione di tantissimi altri talenti, il giovanissimo ballerino si è riuscito facilmente a contraddistinguere. Sono trascorsi, però, 14 anni dalla sua partecipazione al programma di Maria De Filippi, ma cosa fa oggi?

Leggi anche –> La ricordate ad Amici? Sono passati quasi 20 anni, vederla oggi vi lascerà di stucco

Ricordate il bel Francesco Mariottini ad Amici, vero? Ebbene: com’è cambiata la sua vita dopo 14 anni dal talent? Da quanto si apprende dal suo profilo Instagram, sembrerebbe che sia cambiata ben poco. Ancora appassionato di musica e di danza, però, sembrerebbe che abbia preso un’importantissimi decisione del programma: lasciare l’Italia per trasferirsi a Montecarlo. È proprio qui che, a quanto pare, ha trovato lavoro all’interno di una compagnia di ballo.

Insomma, dopo il programma, sembrerebbe che il buon Francesco abbia preso proprio il volo. Tantissimi auguri per il tuo futuro!