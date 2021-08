La riconoscete? L’attrice sembra un’altra persona, in Paso Adelante ha interpretato proprio quel personaggio.

Riconoscerla in questo scatto è davvero difficile, l’attrice sembra un’altra persona. Come vi abbiamo svelato, ha recitato nella famosissima serie spagnola Paso Adelante. Allora, però, era diversa.

Leggi anche Era Lola in Paso Adelante: oggi l’attrice è sposata con il famoso attore, si sono conosciuti proprio sul set

Certo, gli anni passati sono davvero tanti. Dall’ultima stagione della soap, circa 15. Paso Adelante è stata trasmessa da noi dal 2004 al 2006 ed è stata divisa in sei stagioni. La trama è incentrata sulle storie di ragazzi che frequentano la più famosa e prestigiosa scuola di ballo e di recitazione di Madrid. E tra i tanti ragazzi presenti, c’era proprio lei, l’attrice che vi abbiamo mostrato in foto. L’avete riconosciuta? Se la risposta è no, vi sveliamo noi la sua identità.

La riconoscete? E’ l’attrice di Paso Adelante: allora era ben diversa

Sono passati circa 15 anni dall’ultima stagione di Paso Adelante. La soap opera spagnola ci ha appassionato per molti anni. Ha avuto inizio nel 2004, per terminare nel 2006. In Spagna, invece, la messa in onda è stata dal 2002 al 2005. Una scuola di ballo e di recitazione di Madrid che ha visto al centro dell’attenzione storie di ragazzi che inseguono il proprio sogno.

Tantissimi i personaggi presenti e tutti hanno lasciato il segno. Come detto sopra, nella foto in alto vediamo fotografata una delle attrici che ha recitato nella serie spagnola. Lei è Erika Sanz, e ha interpretato un esuberante personaggio. Così, vi anticipiamo, è davvero difficile capire chi è, perchè sembra un’altra persona. A questo punto, ci chiediamo, siete curiosi di scoprire chi era il suo personaggio?

L’avreste mai riconosciuta? Nella serie l’attrice appare molto diversa da oggi, non trovate? Erika, questo il suo nome anche in Paso Adelante, è stato un personaggio eccentrico e sempre pieno di energia, quasi sempre!