Tale e Quale Show 2021, chi è Francesca Alotta: età, vita privata e chi è il padre famoso

Tutte le curiosità su Francesca Alotta: l’età, la vita privata e chi è il padre famoso della nota cantante

Francesca Alotta è una nota cantante, nonché una figlia d’arte. Suo padre, infatti, era un cantante molto famoso. Nel corso della sua carriera ha partecipato al Cantagiro, al reality show Music Farm e anche al Festival di Sanremo. Di seguito vi sveliamo tutte le curiosità sulla nota cantante nonché futura concorrente del talent Tale e Quale Show.

Chi è Francesca Alotta

La cantante Francesca Alotta è nata a Palermo il 1° gennaio 1968. Ha 53 anni ed è figlia d’arte. Il padre infatti era il noto cantante Filippo Alotta. La donna ha seguito le orme del padre, iniziando la sua attività di cantante come corista in dischi di vari cantanti italiani e come componente de Le Compilations, gruppo musicale che si esibiva a Domenica tra il 1988 e il 1990. Nel ’91 vince il Cantagiro con Chiamata urgente, mentre l’anno seguente vince il 42º Festival di Sanremo nella sezione “Novità” con Non amarmi in coppia con Aleandro Baldi.

Partecipa di nuovo al Festival nel 1993 con Un anno di noi. In seguito è ospite fidda di Domenica in assieme a Fiordaliso. Tra il 1995 e il 1997, invece, partecipa come ospite a Buona Domenica. Torna in tv nel 2004, quando partecipa al talent show Music Farm. Da allora le sue apparizioni in televisione sono state sporadiche. Solo di recente ha partecipato alla prima edizione di Ora o mai più, nuovo talent show di Rai Uno, e prossimamente parteciperà alla nuova edizione di Tale e Quale Show.

Riguardo alla sua vita privata, la cantante è sempre stata molto riservata. Solo di recente, durante un’intervista rilasciata a Vieni da me, ha parlato di un’esperienza amorosa che ha segnato la sua vita. “Ero innamorata persa” – ha esordito la cantante nell’intervista – “Aspettavo un bambino e l’ho perso quando ho scoperto che lui aveva un’altra situazione. Mi tradiva mentre ero incinta. Sono rimasta sola in ospedale quando ho perso il bambino“. Come se non bastasse, l’artista ha scoperto di non poter avere bambini: “È stato complicato perché io sono nata mamma, con l’ istinto materno”.

La cantante è alta un metro e sessantasette centimetri, ha gli occhi e i capelli neri e rappresenta al massimo la bellezza mediterranea. Sui social è abbastanza seguita, su Instagram, ad esempio, è seguita da oltre diciassette mila seguaci. Le sue foto sono spesso piene di like e i commenti sono sempre super positivi.