Chiara Ferragni ha deciso di regalare uno scatto inedito ai suoi milioni di fan con il suo cambio look: sono rimasti tutti incantati

Non l’avevamo mai vista così prima d’ora. Chiara Ferragni, una delle influencer più famose al mondo, ha deciso di regalare ai suoi fan una nuova ‘versione’ di sé. L’imprenditrice digitale ha postato una serie di scatti a confronto in cui si mostra con e senza make up: non è questa però la novità! Chiara ha lasciato asciugare i suoi capelli al naturale, senza utilizzare piastra o fare qualche piega particolare. I suoi capelli ricci forse nessuno li aveva mai visti: siete curiosi di vederla?

Cambio look per Chiara Ferragni: ‘Sempre bellissima’, i fan approvano

Chiara Ferragni è ancora in vacanza. Si sta godendo gli ultimi giorni di mare prima di tornare alla vita di tutti i giorni: ha così deciso di non affidarsi a pettinature particolari e complesse. Ha lasciato i suoi capelli al naturale. Un cambio look che nessuno si aspettava di vedere. Vaporosi, voluminosi e così biondi: l’imprenditrice digitale in vacanza ha deciso di lanciare una nuova tendenza! I curly hair della Ferragni sono stati subito approvati dai milioni di fan che la seguono: “Sei bellissima” è il complimento che si legge di più tra i commenti al post.

Siete curiosi di vederla al naturale? Ecco la foto pubblicata sul suo canale Instagram nelle ultime ore:

“Little lion” ovvero ‘piccolo leone’ ha scritto Chiara, una delle influencer più famose al mondo. La moglie di Fedez ha scelto così la messa in piega naturale regalata dall’aria di mare: lei, sempre curata in ogni minimo dettaglio, ha scelto di mettere da parte la piastra o il phon e concedersi un look riccio! Tutti sono rimasti incantati dalla sua bellezza acqua e sapone, anche a voi è piaciuto il suo look?