È stato un ex concorrente del GF e tronista di Uomini e Donne, sapete cosa fa oggi a distanza di anni? Vita rivoluzionata!

È davvero impossibile non ricordarci di lui. Entrato a far parte del mondo dello spettacolo esattamente nel 2006, il simpaticissimo venticinquenne è riuscito a conquistare l’attenzione del pubblico italiano in un vero e proprio batter baleno. In quegli anni, infatti, si va a collocare la sua primissima partecipazione televisiva. E qualche mese dopo, invece, la sua seconda.

Correva esattamente l’anno 2006 quando, per la prima volta in assoluto, il simpaticissimo bodyguard di Frosinone prendeva parte alla sesta edizione del Grande Fratello. E riusciva a conquistare il terzo posto. Durante il suo percorso nella casa più spiata d’Italia, il concorrente ha saputo conquistare tutti con la sua simpatia. Tanto è vero che, una volta uscito da lì, ha avuto la possibilità di cercare l’amore negli studi di Uomini e Donne. Da quel preciso momento sono trascorsi esattamente 14 anni, ma com’è cambiata la sua vita? Appurato che la storia d’amore sbocciata nello studio del dating show di Maria De Filippi è finita dopo qualche mese, come va adesso la sua vita sentimentale? Scopriamolo!

Ha partecipato a due programmi famosi: com’è cambiata la sua vita dopo il GF e Uomini e Donne

Si è fatto conoscere dal pubblico italiano nel 2006 e, da quel momento, ha cavalcato l’onda del successo. Dapprima come concorrente della sesta edizione del Grande Fratello ed, in seguito, come tronista di Uomini e Donne, il bodyguard venticinquenne ha conquistato l’attenzione di tutti in un vero e proprio batter baleno. Stiamo parlando proprio di lui: Fabiano Reffe. Ricordate la sua simpatia? Come farlo, avete ragione! Ebbene: da questo fantastico momento di ‘gloria’, però, sono trascorsi esattamente 14 anni, ma com’è cambiata la sua vita?

Se ai telespettatori del GF si è fatto conoscere nei panni di bodyguard, sappiate che adesso ha cambiato vita. Cosa fa esattamente? Da quanto si apprende dal suo profilo Facebook, infatti, Fabiano sembrerebbe che abbia lasciato Frosinone e che adesso viva a Napoli. E che svolga la professione di personal trainer. Ma le ‘sorprese’ non sono affatto finite qui. Il buon Reffe è anche diventato papà. E con il suo piccolo gioiello condivide ogni cosa.

Vi sareste mai immaginati un cambiamento del genere?