La coppia molto amata si dice addio, è finita dopo appena due mesi: di seguito vi diciamo di chi stiamo parlando

Dopo appena due mesi si dicono addio: la coppia famosa e molto amata ha deciso di lasciarsi. La loro relazione era iniziata da poco, ma qualcosa sembra non sia andato per il verso giusto. Non avete capito di chi stiamo parlando? Di seguito ve lo sveliamo.

La coppia molto amata si dice addio: chi sono

Dopo appena due mesi, la storia d’amore tra Kanye West e Irina Shayk è giunta al termine. I due avevano iniziato a frequentarsi appena due mesi fa, poco dopo l’ufficializzazione del divorzio tra il rapper e l’ex moglie Kim Kardashian. La notizia è stata confermata dal settimanale People, a cui una fonte vicina alla coppia ha rivelato che i due non stanno più insieme. Il loro rapporto, però, sarebbe rimasto cordiale.

Stando a quanto riportato dalla testata americana, pare che Kanye West non abbia intenzione di costruire una relazione seria e sia particolarmente impegnato con i figli. Questi mesi accanto ad Irina, però, pare siano stati importanti per lui. Tra loro infatti sarebbe rimasta una bellissima amicizia.

Kanye West è stato sposato per circa sette anni con la modella Kim Kardashian. Il loro matrimonio, celebrato il 24 maggio 2014 a Firenze, è terminato nei primi mesi del 2021, quando la Kardashian ha presentato istanza di divorzio dal rapper, citando come causa differenze inconciliabili.

Irina Shayk, invece, dal 2010 al 2015 ha avuto una relazione con il calciatore Cristiano Ronaldo; mentre dal 2015 al 2019 è stata legata con l’attore Bradley Cooper. Da quest’ultimo ha avuto anche una figlia, nata nel marzo 2017. Adesso sia lei che il rapper sono single.